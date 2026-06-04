La próxima semana, el Real Madrid ofrecerá 150 millones de euros

Florentino Pérez, presidente del RealMadrid, anunció en el programa español «Horizonte Cuatro» que la próxima semana presentará una oferta de 150 millones de euros por un jugador de élite que milita en un equipo con acceso a la Champions League.

«El martes haré una oferta de 150 millones de euros por un jugador de primer nivel que milita en un club con plaza en la Liga de Campeones», afirma Pérez, quien así muestra la apuesta fuerte del club tras una temporada decepcionante.

Descarta a Michael Olise, Erling Haaland, Harry Kane y Jérémy Doku.

Pérez añade que no milita en la Premier y lo define como “un jugador joven al nivel de Cristiano Ronaldo o Kaká, un auténtico Galáctico”, en referencia a la época de fichajes estelares.

«No quiero añadir más. Nos vemos la semana que viene», concluye, dejando a la prensa en vilo hasta el martes.

De confirmarse, sería el fichaje más caro de la historia del club, superando los 127 millones pagados en 2023 por Jude Bellingham.

Según medios españoles, el club está cerca de fichar a Denzel Dumfries (Inter) e Ibrahim Konaté (Liverpool), mientras que José Mourinho sería el nuevo entrenador.