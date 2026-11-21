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El Barcelona ha asegurado el futuro a largo plazo del defensa Xavi Espart, que ha firmado una renovación hasta junio de 2030. El canterano de La Masia ha progresado rápidamente a las órdenes de Hansi Flick esta temporada y se ha convertido en una pieza importante del primer equipo.

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Compromiso a largo plazo en el Camp Nou

El joven talento firmó oficialmente su nuevo contrato el viernes en las oficinas del Spotify Camp Nou. Acompañado por el presidente del club, Joan Laporta, el polivalente defensa formalizó la renovación que se había acordado inicialmente en octubre , lo que garantiza que seguirá siendo jugador azulgrana durante las próximas temporadas. Con esta renovación, el club catalán deja clara su intención de proteger a sus mejores talentos de la cantera del interés de otros equipos.

Espart se ha ganado rápidamente el cariño de la afición, ha heredado el dorsal 12 y ha demostrado su valía en distintas funciones tácticas. Su paso de las categorías inferiores al primer equipo ha sido fluido, y su calidad técnica e inteligencia táctica han llamado la atención del cuerpo técnico. El club consideraba prioritaria esta renovación para recompensar su rápida progresión y consolidar su papel en el primer equipo tras las buenas actuaciones que ha firmado desde su salto al fútbol profesional.

Espart vive emocionado su sueño en el Barcelona

Tras recorrer las categorías de La Masia desde su llegada como joven promesa en 2015, su ascenso al primer equipo culmina una trayectoria de ensueño. Visiblemente emocionado durante la firma, el nuevo portador del dorsal 12 reflexionó sobre un hito muy personal que representa la culminación de más de una década de trabajo incansable en Cataluña. Espart dejó muy claros sus sentimientos hacia el club.

«Quiero pasar toda mi carrera en el Barcelona. Llegar hasta aquí es difícil, pero mantenerse aquí es igual de complicado. Mi sueño es desarrollar mi carrera en este club. El Barcelona es el club de mi vida», declaró Espart.

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Una década de formación en La Masia

A lo largo de una década, pasó de ser un prometedor centrocampista a convertirse en un lateral moderno y polivalente, capaz de aportar tanto en defensa como en ataque. Esa versatilidad ha sido clave para su éxito y le ha permitido desempeñar varias funciones en el esquema táctico de Hansi Flick durante su primera temporada. Su debut con el primer equipo llegó en una exigente noche europea de marzo de este año, cuando entró como suplente en los últimos minutos de un partido de octavos de final de la Champions League en St. James’ Park.

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Esta temporada, Espart ha elevado aún más su nivel, especialmente con una actuación destacada en París en la que marcó su primer gol en competición europea. Ese tanto llegó después de una definición precisa ante el Levante y puso de relieve su capacidad para incorporarse al ataque. Sus actuaciones en pretemporada despejaron las dudas de Flick sobre si estaba preparado y, desde entonces, ha sido una presencia habitual en las convocatorias cuando ha estado disponible, en consonancia con la enorme confianza del técnico en su potencial.

La mirada puesta en un prometedor futuro azulgrana

Sin embargo, la progresión del joven jugador se vio frenada temporalmente por un contratiempo sufrido durante un Clásico reciente. Esta lesión supone el primer obstáculo físico importante de su corta carrera, pero la decisión del club de formalizar su contrato durante su recuperación demuestra que confía plenamente en que se recupere.

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Pese a la reciente lesión, el optimismo en torno al futuro de Espart sigue siendo enorme mientras se prepara para una larga carrera en Cataluña. La vigencia de su nuevo contrato hasta 2030 da estabilidad tanto al jugador como al club y permite al defensa centrarse por completo en su crecimiento futbolístico. Con las oficinas del Spotify Camp Nou como escenario de la firma, queda claro que el club lo considera una pieza central de su proyecto a largo plazo.