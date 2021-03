La promesa de Cristiano Ronaldo con la Juventus

Premiado como 'Jugador del Año', el luso no quiere detenerse: "Prometo al universo Juventus que intentaremos celebrar la temporada".

El delantero de la Juventus Cristiano Ronaldo ha sido premiado en las últimas horas como 'Jugador del Año' en la Serie A en la temporada 2019-20.

En la Gran Gala del Calcio realizada el viernes, Ronaldo se quedó con el galardón al ser votado por la Asociación Italiana de Futbolistas, después de ayudar a la Vecchia Signora a lograr un noveno título consecutivo de la Serie A la temporada pasada.

“Fue un año extraño, un año que nadie hubiera querido, pero a nivel personal y de equipo, fue positivo, porque ganamos el campeonato”, señaló Ronaldo a Sky Sport Italia. “Al principio era difícil jugar en estadios vacíos, pero nuestro objetivo era ganar el campeonato y lo logramos. Quedamos fuera en la Champions, pero así es el fútbol”.

El gran gol del ex madridista contra la Sampdoria en diciembre de 2019 también fue votado como Gol de la Temporada. “Fue mi mejor gol, estoy muy seguro”, comentó CR7. “Quiero agradecer a mis compañeros de equipo, porque sin ellos no hubiera sido posible recibir este premio. Gracias a los jugadores que votaron por mí, me siento muy afortunado. Creo que la confianza, la perseverancia y la pasión son el secreto para seguir disfrutando del fútbol”.

Además, dijo que se siente "motivado (…) de lo contrario no es posible jugar a este nivel cuando tienes 35, 36, 37 o 40 años”.

La promesa de Cristiano Ronaldo

Después de la premiación, Cristiano Ronaldo ha puesto un mensaje en la red social Instagram, donde realizó una promesa que ilusiona a los juventinos.

"No podría haber estado más feliz y orgulloso de la distinción de Jugador del Año obtenida por segunda vez desde que llegué a Italia. Muchas gracias por este reconocimiento a la Asociación Italiana de Futbolistas, la Juventus, mis compañeros y nuestra afición", empezó escribiendo.

Y agregó: "Sin embargo, permítanme hoy dedicar este premio a todos aquellos desconocidos para el público en general que trabajan a diario para hacer de la Juventus uno de los mejores clubes del mundo. Detrás de nuestra gloria colectiva y de nuestros triunfos individuales, siempre hay un gran séquito de profesionales que lo dan todo para que no nos falte de nada. Hoy doy las gracias a estos rostros menos visibles pero, sin embargo, importantes para nuestros éxitos. Son verdaderos héroes".

Y remató su publicación con una promesa: "Por último, me gustaría prometer a todo el universo de la Juventus que seguiremos trabajando hasta el último día porque todavía podemos, todos juntos, tener motivos para celebrar esta temporada. ¡Hasta el final!".

Cristiano Ronaldo, por tanto, no está satisfecho. La temporada acaba de entrar en su punto culminante y él y la Juventus pretenden cerrarla con otros trofeos.