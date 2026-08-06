La profunda caída del otrora admirado por todos gurú de los fichajes: cómo Fabrizio Romano se desmitificó a sí mismo

Quienes de entre nosotros llevan ya algo más de tiempo siguiendo todo lo que rodea al deporte rey recordarán perfectamente el enorme aburrimiento que reinaba por momentos cuando el balón permanecía parado durante semanas en los parones de verano e invierno y se esperaba con ansia a que terminara el tiempo sin fútbol y la pelota volviera por fin a rodar en los estadios.

Por supuesto, también "por entonces" ya existía un mercado de fichajes. Y, por supuesto, la ilusión cuando el propio club presentaba a un nuevo nombre prometedor como refuerzo era la misma que, en la mayoría de los casos, sigue siendo hoy. Aun así, la actividad en el mercado y, sobre todo, la cobertura mediática al respecto eran completamente distintas.

Así, no era raro que incluso grandes clubes como el Real Madrid, el Bayern de Múnich o el Manchester United sacaran de la chistera fichajes completamente por sorpresa y sin que sus aficionados tuvieran la más mínima pista previa. Ese bombardeo de rumores diarios no existía "por entonces" en esta forma; todo transcurría de manera algo más lenta y discreta que hoy. O al menos hasta el momento en que un tal Fabrizio Romano irrumpió en escena hace unos 15 años y cambió por completo la cobertura sobre el fútbol en sí y, sobre todo, fuera de él, la de los mercados de fichajes.

Fabrizio Romano

Fabrizio Romano se hace un nombre como periodista de fichajes

En 2011, Romano dio por primera vez que hablar cuando, siendo apenas un joven periodista de 18 años, publicó informaciones exclusivas sobre el traspaso del entonces talento de La Masia Mauro Icardi del FC Barcelona a la Sampdoria. Fue el primer gran "Here we go" de Romano, aunque entonces todavía no lo llamara así. Después llegarían muchísimos más.

Dos años más tarde, cuando Icardi dejó Génova para poner rumbo al Inter de Milán, fue de nuevo el italiano nacido en Nápoles quien anunció primero el traspaso. Romano había recibido la información del agente de Icardi, a quien había conocido antes en Milán. Por eso se enteró del cierre de la operación mucho antes que todos los medios consolidados y se labró rápidamente cierta reputación en su país.

A partir de 2012, Romano recaló finalmente en Sky Italia y trabajó bajo el ala del por entonces ya muy conocido experto en fichajes Gianluca Di Marzio. Hasta dar el paso al trabajo por cuenta propia en 2018, dedicó principalmente su tiempo a construir su propia red de agentes, directivos de clubes y jugadores, que más tarde debían constituir la base de su modelo de periodismo de fichajes sustentado en la rapidez y la exclusividad.

La consagración definitiva de Romano llegó, como muy tarde, en 2019. A partir de entonces publicó sus tuits de forma constante en inglés para dirigirse a un público mayor y más amplio en distintas plataformas. Su legendario "Here we go" como expresión de un traspaso cerrado se convirtió en un fenómeno mundial de internet y en la marca distintiva del italiano.

Gracias a sus excelentes contactos con jugadores, asesores y dirigentes, Romano demostró con frecuencia tener una mano afortunada a la hora de anunciar movimientos inminentes y por eso también se convirtió rápidamente entre los aficionados en la fuente más fiable del mercado de fichajes. Si llegaba un "Here we go" de Fabrizio, se sabía que iba a pasar. La confianza en él era mayor que la depositada en más de un medio consolidado.

Hoy en día, Romano gestiona sus propios canales con decenas de millones de seguidores y trabaja, entre otros, para el Guardian inglés y la empresa estadounidense CBS Sports. Su notoriedad ha llegado hoy hasta el punto de que los clubes profesionales lo contratan regularmente para revelar fichajes de nuevos jugadores en vídeos oficiales de anuncio en redes sociales. Según sus propias declaraciones, no es raro que los jugadores le pregunten por mensaje directo a qué equipo se marchan sus compañeros o quién será su nuevo entrenador jefe.

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Las publicaciones de Fabrizio Romano en Reddit son bloqueadas

Desde este verano, sin embargo, el viento sopla desde una dirección algo distinta. La demanda de periodismo de fichajes de calidad sigue aparentemente intacta, así que para Romano las condiciones en realidad parecen ideales para seguir puliendo su monumento como gurú del mercado apenas falible. Pero en la percepción pública, el italiano hace tiempo que ya no es tan indiscutido como lo fue en su día. Las críticas al periodismo de fichajes, cada vez más desbordado, van en aumento, pero sobre todo la forma de trabajar y los métodos de Romano se topan con una resistencia cada vez mayor.

No es desde ayer que al italiano se le reprocha priorizar la rapidez a una manera de proceder periodísticamente limpia. Para generar alcance y, con ello, más clics, a Romano le gusta publicar resultados de partidos importantes ya minutos antes del pitido final real, solo para luego borrarlos si todavía cae un gol al final. También recibió críticas extremas por el tratamiento del fallecido delantero del Liverpool Diogo Jota, sobre cuya trágica muerte publicó innumerables mensajes y se enfrentó a la acusación de querer explotar el trágico suceso para ganar alcance e ingresos propios.

La plataforma Reddit incluso impuso a finales de julio de este año una suspensión contra Romano, ya que, a juicio de los moderadores, "aplica prácticas periodísticas cuestionables". En la subpágina Reddit Soccer, las publicaciones del italiano ya no podrán utilizarse en el futuro como fuente. La plataforma lo justifica, entre otras cosas, por la "creciente insatisfacción" de muchos usuarios con Romano.

Al mismo tiempo, también existen reparos morales. En el comunicado se afirma: "Romano, entre otras cosas, ha dado una plataforma a Mason Greenwood, que fue objeto de críticas por acusaciones de violación". La estrella inglesa Greenwood fue arrestado en enero de 2022 por sospecha de violación, lesiones corporales y amenaza de muerte. Su entonces club, el Manchester United, lo suspendió. Aproximadamente un año después, en febrero de 2023, los cargos fueron retirados.

El traspaso de Yan Diomande desata una fuerte ola de críticas contra Romano

Y luego está, por supuesto, la reciente "bronca" librada públicamente entre Romano y el periodista de fichajes de Sky Florian Plettenberg. El motivo de ello es el inminente traspaso de Yan Diomande, del RB Leipzig, al Real Madrid. Mientras Romano publicó ya hace muchos días su obligatorio "Here we go", sugiriendo así que el traspaso ya estaba completamente cerrado, Plettenberg lo desmintió con firmeza y acusó al italiano de vender como propias informaciones exclusivas ajenas.

Cuando Romano publicó después mensajes privados entre ambos y acusó al reportero de Sky de comportamiento hipócrita, la situación se descontroló. "Quizá debería compartir algunos mensajes de hace unos años en los que me preguntabas: '¿Cómo puedo aumentar mi número de seguidores?' o 'Tu trabajo es mi motivación'", escribió Romano en su cuenta de X. Plettenberg respondió: "Una evolución triste. A diferencia de ti, yo trataré nuestras conversaciones de forma confidencial. Antes eras un referente para muchos. También para mí. Por desgracia, para mí ya no lo eres. Simplemente estoy agradecido de poder ser yo mismo un referente para otros".

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¿Fabrizio Romano? "Simplemente no es así"

Que Plettenberg tocó sin duda una fibra sensible con sus críticas a Romano lo confirmó este miércoles también el director gerente deportivo del RB Leipzig, Marcel Schäfer. "Entiendo que sea un tema candente", explicó al margen de la concentración de los Toros en Austria: "Pero, en líneas generales, no quiero entrar más en detalle sobre conversaciones con los respectivos clubes. Cuando tengamos algo que comunicar, lo haremos".

Schäfer, no obstante, no pudo evitar lanzar una pulla, especialmente contra la reciente cobertura de Romano. "Está claro que uno u otro llamado experto en fichajes ya había informado hace entre siete y diez días de que algo estaba 'done' o en 'Here we go'. Simplemente no es así. Eso implica conversaciones con diferentes partes involucradas".

También por la participación de Romano, el fútbol moderno se ha ido alejando cada vez más en el pasado reciente de su núcleo real, el juego sobre el campo, para derivar hacia una competición entre los distintos periodistas de fichajes por ver quién puede vender más rápido qué informaciones en sus propias plataformas.

Las críticas públicas a Romano muestran al menos que la tendencia se aleja del consumo ciego de este tipo de noticias, posiblemente hacia un enfoque algo más cuestionador y de mayor calidad. Habrá que ver si el gurú italiano de los fichajes se toma a pecho las acusaciones y cuestiona sus propias prácticas o si el hechizo en torno a la omnisciencia de Romano se ha desvanecido definitivamente y para siempre.