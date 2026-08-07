La profecía se cumplió: un vídeo filtrado revela qué dijo Yamal antes de tocar la Copa del Mundo

Lejos del ruido y la tensión que preceden a las grandes finales, Lamine Yamal eligió entrar en la historia con la calma de los seguros de sí mismos. Un vídeo revelado por la selección española tras la consagración mostró la mentalidad de un campeón que no supera los diecinueve años y que veía la copa antes de tocarla.

La Real Federación Española de Fútbol difundió, a través de sus canales oficiales, imágenes exclusivas nunca antes mostradas, grabadas en las últimas horas previas a la final del Mundial ante Argentina, en las que aparece el extremo del Barcelona hablando en un tono tranquilo pero contundente.

Yamal dijo en el vídeo, grabado antes de saltar al terreno de juego: "Volveremos a España como campeones del mundo". Una frase breve que en aquel momento parecía un simple deseo de un joven, antes de convertirse, tras el pitido final, en una profecía cumplida por el grupo del entrenador Luis de la Fuente.

Para Yamal, el torneo no fue una mera cuestión de cifras goleadoras y, aunque se conformó con un único gol durante todo el recorrido del Mundial, su influencia iba más allá del lenguaje de los goles. Disputó todos los partidos y solo se ausentó del once titular en el encuentro inaugural por una molestia física, para convertirse después en el arma más peligrosa de España por su atrevimiento, su velocidad y su capacidad para desarticular las defensas rivales.

Lo llamativo del vídeo filtrado no fue solo su confianza, sino su asombrosa serenidad antes del partido más importante de su vida, donde reconoció: "No estoy nervioso, creo que todavía no somos del todo conscientes de que vamos a jugar una final del Mundial".

Cerró su mensaje con la frase que resumió su mentalidad ganadora, y que se convirtió en titular tras la consagración: "Nunca pienso en la derrota, la posibilidad de perder jamás pasa por mi cabeza, todo lo que imagino es levantar la copa".

Con esta mentalidad, que rara vez se reúne en un futbolista de diecinueve años, Yamal no regresa al Barcelona el 12 de agosto solo como un jugador prometedor, sino como un campeón del mundo que llega para confirmar que ya no es el futuro del fútbol, sino su presente.