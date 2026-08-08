La profecía de Waleed Al-Farraj se cumple y la escena se enciende en la Federación Saudí

Hace pocos días, el periodista Walid Al-Faraj realizó unas declaraciones que provocaron una amplia polémica en torno a las elecciones de la Federación Saudí de Fútbol, después de asegurar que la mayoría de los nombres candidatos no poseen la competencia suficiente para dirigir la federación y suceder a Yasser Al-Misehal, en unas palabras que no pasaron desapercibidas y le hicieron ser objeto de críticas por parte de algunos seguidores.

Al-Faraj consideraba que el panorama electoral no incluye un gran número de nombres capaces de asumir la tarea, y que la existencia de varias listas no significa necesariamente que haya una competencia fuerte por la presidencia de la federación, lo que convirtió sus declaraciones en objeto de amplio debate durante los últimos días.

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Pero la sorpresa llegó rápido, después de que el comité electoral del consejo de administración de la Federación Saudí de Fútbol anunciara los resultados del examen de las listas electorales, revelando la exclusión de la mayoría de los nombres que se preparaban para disputar la carrera electoral.

Un total de 7 listas se habían presentado como candidatas durante el periodo electoral, antes de la retirada de una de ellas, quedando 6 listas sometidas al proceso de examen y verificación, antes de que el comité anunciara que la lista de Badr bin Suleiman Al-Rzaiza es la única que cumplió todas las condiciones y requisitos de la candidatura.

De este modo, las elecciones pasaron de ser una carrera que incluía varias listas a un panorama completamente diferente, después de que el nombre de Al-Rzaiza se convirtiera en el único presente en la etapa actual, lo que hizo que las declaraciones de Al-Faraj volvieran con fuerza al primer plano, especialmente porque lo ocurrido resultó coincidir en gran parte con su lectura previa del panorama.









Esto llega en una etapa de transición importante para el fútbol saudí, después de que Yasser Al-Misehal abandonara la presidencia de la Federación Saudí de Fútbol tras presentar su dimisión después de la eliminación de la selección saudí del Mundial 2026, dando inicio a la búsqueda de un nuevo liderazgo que asuma la responsabilidad de asuntos de gran importancia durante los próximos años.

Y pese a que las declaraciones de Al-Faraj no hablaban de forma directa sobre la exclusión de las listas, los últimos acontecimientos les dieron un nuevo impulso y abrieron la puerta a una pregunta importante: ¿estaba el periodista saudí leyendo correctamente el panorama electoral desde el principio, o lo ocurrido no fue más que una casualidad? Lo seguro es que la profecía de Al-Faraj se ha convertido ahora en una de las historias más polémicas de las elecciones de la Federación Saudí.