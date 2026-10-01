La productiva Portugal no necesita a Cristiano Ronaldo para derrotar a Dinamarca; sorprendente tropiezo de Noruega

Portugal también convirtió en victoria este jueves su tercer partido de la Nations League. Un día después de la marcha de Cristiano Ronaldo, ganó por 2-4 en Dinamarca y ante Dinamarca. Bruno Fernandes fue decisivo para Portugal con dos asistencias. Mientras tanto, Noruega cayó de forma sorprendente por 2-1 en su visita a Gales.

Dinamarca - Portugal 2-4

En Portugal, en la previa, casi todo giró en torno a Cristiano Ronaldo. La superestrella decidió dejar la selección nacional tras un conflicto con el seleccionador Jorge Jesus. El icónico dorsal 7 de CR7 fue entregado de inmediato a Rafael Leão, mientras que el brazalete de capitán pasó al brazo de Bruno Fernandes.

Sin Ronaldo, Portugal no necesitó ni un cuarto de hora para abrir el marcador en el Parken Stadion. Después de que Gonçalo Ramos estrellara el balón en el poste, el ataque parecía extinguirse. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Cancelo recuperó el balón, tiró una pared con Ramos y picó la pelota por encima de Mads Hermansen para marcar el 0-1.

Dinamarca, donde los exajacied Mohamed Daramy y Rasmus Kristensen fueron titulares y el actual jugador del Ajax Anton Gaaei esperó en el banquillo, respondió rápidamente. Joakim Maehle hizo llegar el balón a Mikkel Damsgaard, cuyo disparo con rosca al palo largo superó a Diogo Costa: 1-1.

Portugal también mostró capacidad de reacción y apenas dos minutos después volvió a ponerse por delante en la capital danesa. Ramos dejó un magnífico taconazo para Fernandes, rompió al espacio y recibió de vuelta el balón en carrera de forma perfecta por parte del centrocampista del Manchester United. Ramos después no perdonó a Hermansen desde cerca: 1-2.

Portugal se fue al descanso con esa mínima ventaja, pero poco después de la reanudación tuvo que encajar el empate por segunda vez. Damsgaard filtró un pase magnífico para Rasmus Højlund, tras lo cual el delantero del Napoli optó por la acción individual y superó a Costa: 2-2.

Pero, una vez más, los escandinavos no pudieron disfrutar mucho tiempo del empate. A mitad de la segunda parte, Portugal volvió a adelantarse y esta vez fue Vitinha quien vio puerta. La estrella del PSG cabeceó al primer palo un centro de Fernandes y firmó así su primer gol internacional: 2-3.

Dinamarca ya no logró forzar un tercer empate y, además, todavía tuvo que encajar otro gol en los minutos finales. João Félix fue el destinatario final de un contraataque y definió con la derecha para el 2-4.

Gales - Noruega 2-1

Noruega arrancó el duelo en el Cardiff City Stadium como favorita, con estrellas como Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard y el ex del Feyenoord Fredrik Aursnes en el once inicial.

Los noruegos comenzaron bien y se adelantaron al cuarto de hora por medio de Oscar Bobb, perfectamente asistido por Ødegaard y certero con un remate al palo corto: 0-1.

Gales igualó el marcador poco menos de diez minutos antes del descanso. Sorba Tomas tuvo demasiado tiempo y espacio para poner el centro, y vio cómo su envío se convertía en asistencia gracias a Dan James, que empujó el balón a la red con facilidad: 1-1.

La situación fue de mal en peor para Noruega, que ni siquiera un minuto después del descanso tuvo que seguir con diez hombres. Torbjørn Heggem vio la roja directa por su falta sobre James, que se marchaba solo. En la falta posterior, Neco Williams soltó un derechazo ajustado al palo largo para el 2-1.



