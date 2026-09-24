La primera víctima: la estrella del Real Madrid, excluida oficialmente de la concentración de Francia

El Real Madrid recibió un golpe al inicio del parón internacional, desde dentro de la concentración de la selección de Francia, después de que uno de sus jugadores clave sufriera una lesión que lo apartará del combinado galo.

La selección de Francia se prepara para enfrentarse a Turquía mañana viernes, en la Liga de Naciones de la UEFA, en el primer partido de Zinedine Zidane al frente de la dirección técnica de los galos.

Sin embargo, la lesión de Ibrahima Konaté, defensa del Real Madrid, llegó para enturbiar la concentración francesa antes del inicio de su andadura en la Liga de Naciones de la UEFA.

La Federación Francesa de Fútbol anunció en un comunicado oficial que Konaté sintió dolor en la rodilla durante los entrenamientos, se sometió a una resonancia magnética ayer miércoles y se le diagnosticó un leve esguince en la rodilla derecha.

El comunicado, según recogió la cadena «Foot Mercato», señaló: «De acuerdo con el cuerpo técnico y tras conversaciones amistosas entre los médicos de la selección francesa y del Real Madrid, se ha permitido al jugador regresar a su club a partir de hoy. Ha sido reemplazado por Leny Yoro (defensa del Manchester United), que se encuentra actualmente en la Federación Francesa de Fútbol con la selección sub-21».

Konaté es una de las piezas fundamentales del Real Madrid en la presente temporada, ya que ha formado parte del once titular del conjunto blanco en 6 partidos de LaLiga, además de haber disputado el encuentro ante el Inter de Milán en la Liga de Campeones.

Cabe recordar que el defensa francés se incorporó al Real Madrid en el pasado mercado de fichajes de verano, en una operación a coste cero, tras finalizar su contrato con el Liverpool.

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