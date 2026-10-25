La primera vez en 5 años: respuesta contundente de Carrick a la exclusión de Bruno Fernandes ante el Bournemouth

Bruno Fernandes se ausentó de la alineación del Manchester United ante el Bournemouth, apenas unos días después de haber criticado las tácticas del entrenador Michael Carrick.

El capitán del Manchester United atraviesa uno de los peores momentos de bajón de su nivel, ya que el United encadena una racha de siete partidos sin ganar antes de visitar al Bournemouth este domingo.

Tras la humillante derrota por 4-1 ante el Como, recién llegado a la Liga de Campeones de Europa, el miércoles, Fernandes hizo una declaración mordaz sobre la falta de presión del United.

Declaró a la cadena TNT: "Es una decisión del cuerpo técnico no presionar hombre a hombre, y en algunas ocasiones dejar un pequeño espacio atrás e intentar recuperar el balón en el primer momento, y esperar a que ellos lo tengan, y cederles el balón".

Y continuó: "Pero a veces, cuando les cedes mucho el balón a estos equipos, ganan confianza, tienen a muchos jugadores por detrás del balón, lo que te hace correr mucho y hace que la gente se frustre, y es evidente que, cuando recuperas el balón, a las piernas y a la cabeza les cuesta más completar la tarea".

Carrick ha dejado ahora fuera a Fernandes, quien se mostró enfadado cuando fue sustituido en el minuto 66 en Italia.

El diario "The Sun" señaló que Fernandes no había sido excluido del once titular del Manchester United por razones ajenas a la condición física desde noviembre de 2021 ante el Villarreal, y lo llamativo es que Michael Carrick era el responsable del equipo en aquel momento.

Al ser preguntado por la decisión este domingo, Carrick dijo: "La elección de la alineación fue una decisión puramente técnica".

Carrick ya había sido preguntado a principios de esta semana sobre si se plantearía retirarle el brazalete de capitán a Fernandes, y respondió: "Solo digo que siempre haré, sean cuales sean las circunstancias, lo que sea mejor para el club".

Y añadió: "Ante todo, el equipo y su dinámica. Y, de nuevo, se trata del club. Y siempre haré lo que sea mejor para el club".