Enzo Maresca, entrenador del Manchester City, anunció la alineación de su equipo que se prepara para enfrentarse al Oporto portugués en el estadio Do Dragão, esta noche del martes, en los encuentros de la primera jornada de la fase de liga de la competición de la Liga de Campeones de Europa.

El Manchester City realizó tres cambios en su alineación titular que venció al Coventry el pasado sábado, antes de su esperado enfrentamiento ante el Oporto.

Encabezó el acontecimiento la participación del joven marroquí Ayoub Bouaddi como titular por primera vez con el Manchester City, ocupando el lugar de Elliot Anderson, que se sienta en el banquillo.

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La alineación también evidenció que Maresca prefirió apostar por Phil Foden en detrimento de Iliman Ndiaye, que pasó a su vez al banquillo de suplentes, mientras que el tercer cambio llegó en la posición de lateral derecho con el regreso de Matheus Nunes a la alineación titular en lugar de Abdukodir Khusanov.

En el centro del campo, Enzo Fernández participa en su segundo partido consecutivo tras su fichaje récord procedente del Chelsea por 125 millones de libras esterlinas, mientras que el nuevo fichaje Alan se encuentra en el banquillo de suplentes.

A continuación, la alineación del Manchester City:

Donnarumma - Nunes - Díaz - Gvardiol - Bouaddi - Enzo - Cherki - Foden - Haaland - Savinho.

Mientras que la alineación del Oporto fue la siguiente:

Costa - Varela - Pérez - Kiwior - Alberto Costa - Rosario - Fernández - Veiga - Gómez - Silva - Pepê.