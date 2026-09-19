Riad, 19 de septiembre de 2026 – La noche de ayer viernes, 18 de septiembre, arrancaron las competiciones de la primera jornada (Split 1) de la Kings League MENA con un ambiente lleno de emoción durante la primera jornada de partidos, en la que el Kool Arena del Boulevard de Riad volvió a convertirse en el destino del entretenimiento futbolístico del mundo árabe.

El primer día del torneo cumplió sus promesas con la afición, ya que fue testigo de cinco emocionantes partidos que reunieron a los diez equipos participantes, deleitó al público con una abundante cosecha de goles que llegó a los 44 tantos, ofreció una espléndida exhibición de talentos futbolísticos internacionales, tandas de penaltis que dejaron sin aliento, un derbi resuelto con un resultado abultado y una sorpresa dramática al cierre de la velada.

El Ultra Chmicha, dirigido por el creador de contenido Ilias El Maliki, inauguró las competiciones con una emocionante victoria sobre el Turbo, dirigido por el creador de contenido Tarbon, por 8-4, en un partido ofensivo y con abundancia de goles. El Turbo había alcanzado las semifinales de la Kings Cup MENA el año pasado.

En su primera aparición en la Kings League MENA, el Rising Peaks, dirigido por el creador de contenido Abdulrahman Al Shehri, ofreció una actuación sólida ante el ABO FC, dirigido por el creador de contenido Abu Fallah, y mantuvo la disputa hasta los últimos instantes. El tiempo reglamentario terminó con empate a 5-5, antes de que el ABO FC resolviera el partido en la tanda de penaltis por 3-1 y se llevara los puntos del enfrentamiento, en un partido que confirmó desde el principio que el Rising Peaks no será un rival fácil durante la primera jornada.

El derbi jordano entre el 3BS y el Red Zone fue uno de los eventos más destacados de la primera jornada de partidos, ya que también fue testigo del primer enfrentamiento en la Kings League entre las estrellas de la selección de Jordania y copresidentes de ambos equipos, Yazan Al Naimat y Ali Olwan. El Red Zone, dirigido por Maherco y Olwan, impuso su dominio en el partido y logró una amplia victoria por 7-1 sobre el 3BS, dirigido por Absi y Al Naimat, en un contundente resultado que envió un temprano mensaje de desafío al resto de los equipos de la primera jornada.





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En otro enfrentamiento, el Bakhira FC, dirigido por los creadores de contenido Younes Zarou y Achraf Sabiri, abrió su andadura con una difícil victoria por 4-3 sobre el RA2, dirigido por el creador de contenido Raed. La velada se cerró con el enfrentamiento más destacado de la primera jornada de partidos, en el que el FWZ sorprendió a todos con su victoria sobre el campeón de la Kings Cup, el DR7, y logró un triunfo por 5-2 en un emocionante final del duelo, en el que ambos equipos fallaron el penalti del presidente. Así, el equipo dirigido por el creador de contenido Fawaz logró vengar su derrota ante el equipo dirigido por el creador de contenido Darbaha en la final de la Kings Cup MENA 2025.

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Las competiciones de la primera jornada continúan el lunes 21 de septiembre con la segunda jornada de partidos en el Kool Arena. El calendario completo de la segunda jornada de partidos puede consultarse en la página web de la Kings League MENA.

Las entradas para la segunda jornada de partidos de la primera jornada están disponibles a través de la plataforma Webook, donde cada noche de partidos se divide en tres franjas para las que se pueden comprar entradas: la primera franja: de 19:00 a 21:00 hora de Arabia Saudí; la segunda franja: de 21:00 a 23:00 hora de Arabia Saudí; la tercera franja: de 23:00 a 24:00 hora de Arabia Saudí.

Los aficionados de toda la región pueden seguir todos los partidos de forma gratuita a través de los canales de retransmisión personales de los presidentes de los equipos de la Kings League MENA, además de los canales oficiales del torneo en las plataformas Kick y YouTube y TikTok y Twitch. Asimismo, el torneo se cubre en directo en la región de Oriente Medio y el Norte de África a través del socio mediático oficial, el grupo MBC, mediante MBC Action y Shahid.

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Sobre el torneo de la Kings League MENA

El torneo de la Kings League MENA contribuye a difundir la cultura global de la Kings League en la región de Oriente Medio y el Norte de África, a través de un proyecto conjunto entre la Kings League y la empresa Sela para la Inversión Deportiva. El torneo reúne a equipos de distintas partes del mundo árabe, incluidos Arabia Saudí, Egipto y Marruecos, junto a Jordania, Kuwait y Qatar, y está presidido por una élite de los más destacados creadores de contenido y presentadores de retransmisiones en directo de la región.

Tras el éxito excepcional que logró el torneo de la Kings League MENA en 2025, el torneo regresa este año al Kool Arena de Riad para celebrar las competiciones de la primera fase durante los meses de septiembre y octubre de 2026.

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