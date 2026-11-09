La primera en la era de Zidane: la UEFA sanciona a Francia por un incidente inesperado

La Federación Francesa de Fútbol recibió un golpe económico después de que la UEFA le impusiera una multa de 10.000 euros, debido al retraso en el inicio del partido de la selección francesa ante Bélgica, el pasado 28 de septiembre, en el marco de la Liga de Naciones de la UEFA, tras una infracción relacionada con la preparación de las medias de los jugadores y las cintas de colores correspondientes.

El diario francés "L'Équipe" reveló que el incidente ocurrió durante el encuentro que terminó con la victoria de Francia sobre Bélgica por un gol a cero, después de que los jugadores de la selección francesa, dirigidos por su entrenador Zinedine Zidane, llegaran al terreno de juego con retraso respecto a la hora fijada, lo que provocó que el inicio del partido, previsto para las 20:45, se aplazara unos minutos.

El diario explicó que el motivo de la crisis se debe a que no se colocaron las cintas de colores correctas en las medias de los jugadores, un detalle que el cuerpo técnico no verificó antes del partido, lo que llevó a los organizadores a rechazar la indumentaria y a obligar a los jugadores a corregir la infracción antes del inicio del encuentro.

La UEFA consideró que el incidente constituye una infracción del artículo 6.07 del reglamento de la Liga de Naciones de la UEFA, que obliga a las federaciones nacionales a introducir la información requerida sobre la indumentaria de los partidos a través de la plataforma «TIME» del organismo, durante las semanas previas a cada encuentro.

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La crisis de las medias no fue el único incidente organizativo que vivió la primera concentración de Zidane con la selección francesa, ya que el entrenador había pasado anteriormente por una situación embarazosa durante el partido ante Turquía, que terminó con la victoria de Francia por un gol a cero, después de que se le pasara el momento del inicio de la interpretación del himno nacional francés "La Marsellesa".

Zidane explicó tras el partido que el protocolo fue más rápido de lo que esperaba, afirmando: "Fui un poco lento al principio. Hubiera preferido llegar en el momento adecuado", señalando que no había recibido una explicación suficiente sobre el momento exacto del saludo antes de la interpretación del himno.

Los preparativos para el encuentro también vivieron el olvido del banderín del equipo, lo que obligó a los miembros de la delegación a regresar rápidamente al vestuario para recuperarlo, en otro incidente que reflejó el desconcierto organizativo durante el inicio de la era del nuevo cuerpo técnico.

Según "L'Équipe", el cuerpo técnico analizó estos errores durante una reunión de evaluación celebrada el pasado 6 de octubre, tras la finalización de la primera concentración, con el objetivo de evitar que se repitan en los próximos compromisos.

La selección francesa se prepara para volver a la competición, después de que los jugadores se reunieran en el centro de Clairefontaine, para disputar los dos últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, donde se enfrentará a Italia fuera de casa, antes de recibir a Turquía en Burdeos, con la aspiración de sellar la clasificación a los cuartos de final, ya que le basta con el empate para garantizar el pase.