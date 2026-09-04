Ni el dominio ni las numerosas ocasiones le sirvieron al Real Madrid ante el Real Betis, después de que los jugadores de José Mourinho fallaran en el último toque decisivo. El equipo recibió un duro golpe en los minutos finales y cayó 1-0 con un gol de Bakambu, en su primera derrota de la temporada, a pocos días del inicio de su andadura en la Liga de Campeones.

Mourinho había advertido a sus jugadores antes del partido de la dificultad del enfrentamiento, subrayando que ganar al Betis requería que el Real Madrid mostrara su mejor nivel, algo que no se cumplió pese al fuerte arranque del conjunto blanco.

El Real Madrid entró al choque con una presión ofensiva arrolladora, y Kylian Mbappé estuvo cerca de abrir el marcador de manera temprana, antes de que Álvaro Valles brillara al detener un potente disparo de Dean Huijsen en el minuto 13.

Dos minutos después, Vinícius Júnior estuvo cerca de sacudir las redes, pero el poste privó del gol a la estrella brasileña tras una destacada asistencia de Arda Güler.

El Betis intentó amenazar la portería de Thibaut Courtois de vez en cuando, y Antony fue la principal fuente de peligro, aunque las ocasiones más claras siguieron siendo a favor de los visitantes.

En el minuto 44, Mbappé desperdició una valiosa ocasión después de que Valles detuviera su disparo dos veces en una misma jugada, y luego Huijsen volvió a rematar un balón que rebotó en el travesaño en el tiempo añadido de la primera parte.

Las ocasiones se vuelven en contra del Real Madrid

Tras el descanso, Mbappé continuó buscando el gol de la ventaja y remató un balón con efecto que pasó junto al poste, pero el Real Madrid empezó a perder el control de forma gradual, mientras los locales ganaban más confianza.

Mourinho recurrió a varias de sus opciones ofensivas, entre las más destacadas Bernardo Silva, Yan Diomande y Trent Alexander-Arnold, en busca de romper el empate, pero los cambios no le dieron al equipo el resultado que buscaba.

Y mientras el Real Madrid se castigaba a sí mismo por desperdiciar las ocasiones, llegó el golpe mortal del Betis en el minuto 81, cuando Bakambu aprovechó el rechace del balón tras una parada de Courtois en un saque de esquina, para poner a los locales por delante y encender las gradas del estadio "La Cartuja".

El Real Madrid intentó salvar el partido en los minutos finales, e Isbeye creyó haber logrado el empate, pero el árbitro anuló el gol por fuera de juego, antes de que Mbappé fallara un penalti en el minuto 90+5, para completar la noche aciaga del conjunto blanco.

Así, el Real Madrid pagó caro el desperdicio de ocasiones, y Mourinho y los suyos recibieron su primera derrota de la temporada, en un golpe que llega antes del comienzo de la andadura del equipo en la Liga de Campeones.

Por su parte, el Betis logró una de las mayores sorpresas de la jornada, tras cosechar una valiosa victoria a costa del conjunto blanco.