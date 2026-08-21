La primera convocatoria de Mourinho: ausencia de dos jugadores del Real Madrid y presencia de 3 sorpresas

José Mourinho ha desvelado su primera convocatoria oficial con el Real Madrid durante su segunda etapa, de cara al duelo ante el Espanyol en el inicio del recorrido del equipo en LaLiga, entre la ausencia de jugadores por problemas físicos y la oportunidad concedida a tres talentos de la academia del club.

El encuentro entre el Real Madrid y el Espanyol arranca mañana sábado por la tarde, dentro de la segunda jornada de la competición. La lista de Mourinho presentó la ausencia del brasileño Endrick y del francés Aurélien Tchouaméni, mientras que incluyó al trío joven formado por Mario Rivas, Sístero y Alexis Ceriá, después de que lograran captar la atención del técnico portugués durante la pretemporada.

Endrick y Tchouaméni fuera de los planes

Endrick se pierde el partido debido a una leve lesión muscular, por lo que el cuerpo técnico decidió no arriesgar con el delantero brasileño al inicio de la temporada.

En cuanto a Tchouaméni, ya se ha reincorporado a los entrenamientos con el grupo, pero Mourinho prefirió no precipitar su regreso, ante su falta de plena disponibilidad para disputar un partido oficial.

El técnico portugués afirmó: "Está bien, pero llegó con algunas molestias y solo ha entrenado un poco con el primer equipo".

La decisión de Mourinho llega también en medio de la acumulación de partidos, ya que el Real Madrid disputará tres encuentros de liga en ocho días, lo que lleva al cuerpo técnico a actuar con cautela con los que regresan de lesiones.

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Tres talentos que se ganan la confianza de Mourinho

La principal sorpresa de la lista es la convocatoria del trío formado por Mario Rivas, Sístero y Alexis Ceriá, después de que los jóvenes jugadores convencieran a Mourinho durante la pretemporada, en la que el Real Madrid se vio obligado a recurrir de forma reiterada a elementos de "La Fábrica" por las lesiones.

Mourinho ya había asegurado con anterioridad que las puertas del primer equipo estarían abiertas para los talentos jóvenes, algo que plasmó al convocar al trío para el duelo ante el Espanyol.

Se espera que Rivas, Sístero y Ceriá ocupen el banquillo en el estadio de Cornellà, convirtiéndose en algunos de los primeros talentos en obtener una oportunidad dentro del nuevo proyecto de Mourinho con el Real Madrid.

Mourinho declaró durante su rueda de prensa: "La puerta está abierta", en alusión a las oportunidades de los jugadores de la academia para reivindicarse con el primer equipo.

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La convocatoria completa del Real Madrid

La lista completa incluyó a:

Porteros: Courtois, Lunin, Mestre.

Defensas: Huijsen, Arnold, Konaté, Cucurella, Carreras, Rüdiger, Dumfries, Mario Rivas.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Sístero, Alexis Ceriá.

Delanteros: Vinícius Júnior, Mbappé, Espí, Brahim Díaz, Yan Diomandé.