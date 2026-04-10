La presidenta de México revela la postura definitiva de la FIFA sobre la retransmisión de los partidos de Irán

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, informó este viernes la decisión final de la FIFA sobre los partidos de Irán en el Mundial 2026.

Irán pidió jugar en México, no en Estados Unidos, por las tensiones militares en Oriente Medio.

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Por primera vez, la FIFA sugiere su postura sobre la crisis de la final de la Copa Africana de Naciones.

Sheinbaum lo confirmó este viernes: «La FIFA decidió que los partidos no pueden cambiarse de estadio».

y la presidenta de México afirmó que tal cambio «implicaría un esfuerzo logístico enorme, desde el punto de vista de la FIFA».

Irán, Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto integran el Grupo G.