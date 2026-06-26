La presencia de una estrella árabe aviva la lucha por la Bota de Oro del Mundial

La lucha por la Bota de Oro del Mundial 2026 se intensifica. El argentino Lionel Messi lidera la clasificación con 5 goles en solo dos jornadas.

Le siguen cuatro jugadores con cuatro goles cada uno: los franceses Kylian Mbappé (2 asistencias) y Ousmane Dembélé (1 asistencia), el brasileño Vinícius Júnior (1 asistencia) y el noruego Erling Haaland (sin asistencias). Cabe recordar que este cuarteto ha jugado un partido más que el capitán argentino.

Mbappé busca hacer historia y ser el primer jugador en ganar dos veces la Bota de Oro, tras lograrla en Catar 2022.

La Bota de Oro, uno de los premios individuales que entrega la FIFA junto al de mejor jugador y mejor joven, concentra la atención de los aficionados.

Así queda la clasificación de los 12 máximos candidatos:

1. Lionel Messi (Argentina) – 5 goles – 0 asistencias

2. Kylian Mbappé (Francia) - 4 goles - 2 asistencias

3. Ousmane Dembélé (Francia) - 4 goles - 1 asistencia

4. Vinícius Júnior (Brasil) - 4 goles - 1 asistencia

5. Erling Haaland (Noruega) - 4 goles - 0 asistencias

6. Deniz Undav (Alemania) - 3 goles - 2 asistencias

7. Yohan Manzambi (Suiza) - 3 goles - 1 asistencia

8. Ismaïla Sarr (Senegal) - 3 goles - 1 asistencia

9. Jonathan David (Canadá) - 3 goles - 0 asistencias

10. Ismael Al-Sibari (Marruecos) - 3 goles - 0 asistencias

11. Mateus Konha (Brasil) - 3 goles - 0 asistencias

12. Brian Proby (Países Bajos) - 3 goles - 0 asistencias