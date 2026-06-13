La preparación de Inglaterra para el Mundial se ve gravemente alterada por un atraco: el conductor podría estar implicado

La preparación de Inglaterra para su partido contra Croacia en el Mundial sufrió un revés: robaron pertenencias de jugadores y entrenadores de la furgoneta rumbo a Kansas City, según The Daily Mail.

La selección, que inició su preparación en Florida, debía entrenar por primera vez el sábado en Kansas City, misma sede de Holanda. El robo ha alterado bruscamente esa preparación al llevarse material esencial.

Desaparecieron las botas de juego de varias estrellas, como Jude Bellingham y Harry Kane, y casi todos los balones de partido. Además, el seleccionador Thomas Tuchel y su cuerpo técnico perdieron material de entrenamiento esencial y buscan soluciones de urgencia.

«El cuerpo técnico inglés había empaquetado todo su material de entrenamiento esencial para el viaje desde la concentración en Florida hasta su base oficial para el Mundial», escribe The Daily Mail. «Esto incluía equipos de análisis, las pizarras de Tuchel y las camillas de masaje».

Los responsables de seguridad sospechan de los conductores encargados de la entrega.

Ahora Tuchel y su equipo corren contra el reloj para conseguir material y preparar sesiones decentes; quizá deban traerlo del extranjero.

La FA colabora con la policía local en un “intento desesperado” por recuperarlos, mientras que la Federación Inglesa de Fútbol rehusó comentar ante The Daily Mail. Inglaterra debutará ante Croacia el 17 de junio.