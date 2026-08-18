Un estado de inquietud y expectación se apodera de los pasillos del Bayern de Múnich por la situación física de su joven estrella Jamal Musiala, después de sufrir un nuevo percance físico y desplomarse sobre el terreno de juego durante el amistoso ante el Heidenheim, en un escenario que repite lo ocurrido con él hace apenas tres días.

El conjunto bávaro disputaba hoy un partido amistoso y, al llegar el minuto 66, con el marcador reflejando un empate a dos goles, Musiala cayó de repente sobre el césped y fue rodeado por sus compañeros, en una escena que trajo a la memoria los detalles del preocupante incidente vivido el pasado fin de semana, según recogió el portal "Sky Sports".

Por fortuna, y al igual que sucedió en la primera ocasión, el internacional alemán logró recuperar rápidamente la consciencia y abandonar el terreno de juego por su propio pie en dirección a los vestuarios, tras ser sustituido de inmediato para preservar su seguridad.

Estos acontecimientos se producen tres días después del amistoso en el que el Bayern de Múnich se impuso al Leipzig por tres goles a uno, cuyos últimos instantes se vivieron con el aliento contenido tras la caída repentina de Musiala después de marcar el gol, antes de que la directiva del club emitiera informes médicos tranquilizadores.

Max Eberl, directivo responsable de los asuntos deportivos del club, había confirmado tras el primer incidente que el jugador se encontraba bien y que las pruebas iniciales no revelaron ningún problema de salud grave, aclarando que la causa de la caída se debía a un desmayo provocado por el estrés térmico y la deshidratación, al disputarse el partido bajo unas altas temperaturas que rozaron los 33 grados centígrados.