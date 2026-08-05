La preocupación por Kennet Eichhorn es cada vez mayor, al parecer, ¿con consecuencias para un trío del Bayer Leverkusen?

La preocupación por Kennet Eichhorn es cada vez mayor. Después de que el fichaje de 17 años perdiera cinco kilos en cinco días a mediados de julio como consecuencia de una infección gastrointestinal, le fue diagnosticada una enfermedad metabólica. Actualmente, Eichhorn se encuentra ingresado en un hospital, donde se deben esclarecer las causas de la enfermedad y él mismo volver a recuperar fuerzas.

Según Sport Bild, se cuenta con un largo periodo de baja y actualmente no existe un calendario para su regreso. Según el informe, el Leverkusen incluso ha sacado por completo a Eichhorn de la planificación de la plantilla para la primera vuelta. Esto tiene como consecuencia que ahora, en lugar de los dos que se planeaba originalmente, solo se vaya a vender a un centrocampista. Los candidatos para ello son Equi Fernandez (24), Aleix Garcia (29) y Robert Andrich (31).

Actualmente, el mayor mercado lo tiene probablemente Fernandez, que podría dejar 20 millones de euros. Después de haberse enemistado con el exentrenador Kasper Hjulmand, la relación con Carles Martinez sí parece estar intacta. Al parecer, Garcia puede imaginarse un cambio, pero todavía faltan interesados adecuados. En el caso de Andrich, ahora mismo todo apunta a que se quedará.

Kennet Eichhorn fichó por el Leverkusen por nueve millones de euros

Eichhorn se había consolidado como titular la pasada temporada en el Hertha BSC en la 2. Bundesliga. Sin embargo, durante un tiempo tuvo que parar por una lesión de tobillo y una sanción por roja.

Considerado como uno de los mayores talentos de Europa, numerosos grandes clubes como el Bayern, el Liverpool, el Manchester City, el Real Madrid y el Paris Saint-Germain pujaban al mismo tiempo por sus servicios. Finalmente, fichó por el Leverkusen por nueve millones de euros. Cuándo despegará allí es algo que ahora mismo parece completamente abierto.