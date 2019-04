La prensa, unánime: Suárez y Messi bajan el telón de la Liga

Las principales portadas destacan el triunfo del Barcelona frente al Atlético de Madrid.

El Barcelona ató este sábado su octava Liga en once años y precisamente esa hazaña destacan las principales portadas de los diarios nacionales... y alguno internacional.

"Otra Liga! Y ahora a por la Champions" dice el diario Sport, que ya pone, con cierto optimismo, su mira en el duelo de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el . El otro periódico de la ciudad condal, Mundo Deportivo, da al por campeón, aunque sin fecha: "¡Campeón! falta la fecha".

Por su parte, las cabeceras con sede en Madrid, como Marca o AS, dan peso a la victoria del y a la actuación de Karim Benzema contra el , aunque no dejan pasar que ha vuelto a caer del lado azulgrana:"Otra liga en el bolsillo", dice Marca, mientras que AS, en un juego de palabras, asegura que "Suárez y Messi bajan el telón (de LaLiga)".

El Barça, campeón también fuera de nuestras fronteras

Aunque sin concederle un hueco en la portada, también se hacen eco medios como La Gazzetta o L'Équipe del triunfo azulgrana. "El Barcelona se acerca al título", reza el diario francés, aunque más directo es el italiano; "Heroico Atlético, pero KO" y "El Barça se lleva LaLiga".