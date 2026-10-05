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imago-sport-1084151948.jpgOrange Pictures
Bart DHanis
Traducido por

La prensa serbia, rendida ante la figura del Países Bajos - Serbia: «¡Un gran maestro del fútbol!»

Holanda vs Serbia
Holanda
Serbia
UEFA Nations League A

Los medios serbios están entusiasmados con el juego de Dusan Tadic. El delantero del NEC fue capitán el domingo por la noche en el duelo con Países Bajos (2-1) y, tras el partido, puede contar con muchos elogios.

Tadic pudo comenzar el domingo por la noche en el once inicial de Serbia. El exjugador, entre otros, del FC Twente y del Ajax incluso llevó el brazalete de capitán con la selección nacional.

Tadic no estuvo disponible para Serbia durante dos años. Jugaba en Oriente Medio y no tenía ganas de volar de vuelta a Europa cada vez para los partidos.

Ahora que vuelve a jugar en el NEC, recientemente volvió a ponerse a disposición. Con éxito, según concluyen los periódicos serbios. En particular, el pase de Tadic en el 1-1 recibe elogios.

Mozzart Sport menciona dos acciones. «Un balón magnífico para Pavlovic, que no acabó en gol, y por supuesto la jugada previa al tanto. Pocos jugadores en Europa tienen eso como él. Toda la creatividad de nuestro equipo sale de él. Mientras seguía en el campo, estábamos al mismo nivel que Países Bajos. Después ya no», señaló el medio.

Sportinjo Informer también se mostró muy elogioso con el jugador de 37 años, aunque ve además un gran problema. «Cuando se cansó en el minuto 66 y dejó el campo, Serbia se quedó sin opciones. Poco después llegó el decisivo 2-1. Hay muy pocos maestros del fútbol en Europa como él. Serbia no parece poder combinar bien cuando él está en el banquillo.»

Ese mismo problema también lo señala Sportklub . «Mientras seguía sobre el terreno de juego, Serbia se presentaba como un rival serio que estaba listo para marcar. Después, ya no en absoluto.»

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