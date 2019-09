La prensa se rinde ante Messi: The Best

Leo Messi fue galardona con el premio The Best a mejor jugador de la pasada temporada durante la gala celebrada en Milán.

El argentino fue el más votado en el cómputo global de unas votaciones donde Leo eligió a Cristiano pero no al revés.

Marca

AS

La portada del diario As de mañana... MESSI Y LA LIGA SON THE BEST. pic.twitter.com/wXMa9AjaN7

Sport

La portada del diario Sport de mañana... THE BEST ¡SOLO HAY UNO! pic.twitter.com/JAygVTRRCe

Mundo Deportivo

La portada del diario Mundo Deportivo de mañana... THE BEST. pic.twitter.com/y4PGRTKByO

La Gazzetta dello Sport

La prima pagina della #Gazzetta in edicola oggi!



⏳ Di nuovo in Balo: oggi la prima di Mario col Brescia



🤔 Veleno Messi-CR7: la Fifa incorona l'argentino, il portoghese...



⚽ Mai tanti gol in A: non si segnava così tanto dal 1950



Tutte le notizie 👉 https://t.co/QoAurgu4d9 pic.twitter.com/k7VS1vaUDq