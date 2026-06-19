La prensa portuguesa arremete contra Ronaldo: «Respétate a ti mismo y retírate ya mismo»

Cristiano Ronaldo, estrella del Al-Nassr y de Portugal, ha recibido nuevas críticas tras el empate 1-1 ante la República Democrática del Congo en el debut de la fase de clasificación europea para el Mundial 2026.

Este viernes la prensa lusa lo ha criticado: el diario «A Bola» titulaba: «El capitán en el punto de mira... La opinión pública y la prensa no perdonan el tropiezo de la estrella».

En la misma publicación, Nuno Sarafia, asesor del Sporting de Lisboa —club donde se formó el jugador—, escribió en su columna: «Gracias por todo, Cristiano. Pero ha llegado la hora de marcharse».

Todo el país le debe mucho, y por eso nos duele ver el fin de una era. A sus 41 años, ya no es el mismo de hace una década y el tiempo, invencible, afecta a todos, sobre todo a los deportistas.

Lo que durante dos décadas fue evidente —su condición de referente de la selección— ya no lo es. El principal responsable es el propio Cristiano, que no ha sabido reconocer que ha llegado el momento de retirarse, por difícil que le resulte.

El segundo responsable es Roberto Martínez, que no ha mostrado la capacidad ni la autoridad necesarias para gestionar esta transición en beneficio del grupo. Su presencia aún marca tanto psicológica como tácticamente: muchos jugadores dependen de él y muchos ataques se construyen en torno a su figura, lo que resta espontaneidad al equipo».

Y añadió: «No se trata de faltarle al respeto a una leyenda, sino de reconocer una realidad competitiva. También son responsables quienes rodean a Cristiano y aún le hacen creer que puede cargar con la selección a hombros, como hizo en las dos últimas décadas. Ya nadie puede hacerlo».

Concluyó: «Por todo ello, lanzo un llamamiento sincero: Cristiano Ronaldo ya no tiene nada que demostrar. Su lugar en la historia está asegurado. Es hora de retirarse con la misma grandeza con la que llegó».

Concluyó: «Por respeto a sí mismo, a sus compañeros, a la selección y al Sporting, el club que lo vio crecer, y para ser ejemplo para los niños que empiezan en el fútbol y lo admiran, así como para los millones de portugueses que crecieron viéndolo».



