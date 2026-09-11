PSV es objeto de un análisis crítico por parte de los periódicos neerlandeses un día después del empate 1-1 contra el Shakhtar Donetsk. El conjunto de Eindhoven solo empezó realmente a jugar al fútbol después de que los visitantes se adelantaran poco antes del descanso, según el veredicto general.

De Telegraaf vio a un PSV dominante tras el descanso, con un papel protagonista para Kodai Sano. «Estuvo bien con el balón, pero también fue muy fuerte en los duelos. Es admirable la rapidez con la que el centrocampista llegado del NEC se ha adaptado al PSV. Demuestra lo grande que es el talento del japonés».

El Algemeen Dagblad vio al PSV sufrir especialmente en ataque contra el Shakhtar. «El club de Eindhoven buscó el ataque, pero se topó con un equipo que con el balón parecía bastante cómodo y que en la primera parte se sostuvo con relativa facilidad.»

También hay sorpresa por el hecho de que Peter Bosz tardara tanto en sustituir al desacertado Ricardo Pepi. «Participó poco en el juego, pero se le permitió seguir mucho tiempo. Quizá porque fijaba a la zaga del Shakhtar.» Hay elogios para el debutante como titular Filip Kostic. «Kostic rindió de forma meritoria, aunque su aportación con el balón aún no fue tan grande.»

«El PSV se había propuesto volver a ganar por fin el primer partido en la Liga de Campeones, pero la resistencia del Shakhtar Donetsk resultó más dura de lo esperado: 1-1. Eso decepcionó un poco», se puede leer en De Volkskrant. «El duelo fue bastante aburrido hasta el descanso, prácticamente sin ocasiones. El Shakhtar no necesitó hacer mucho más de lo que hizo, y el PSV no pudo hacerlo mucho mejor. Poco antes del descanso, el PSV se vio de repente por detrás.»

«El mejor momento para el PSV fue la sensación liberadora del lateral derecho Sergino Dest, que con su vocación ofensiva desempeña un papel clave en el juego de ataque que se pretende», añade a eso el periodista Willem Vissers.

Rik Elfrink, del Eindhovens Dagblad, vio al PSV reaccionar tras el 1-1 de Sergiño Dest. «Ahora parecía que el PSV era capaz de más contra el correoso Shakhtar. Parecía, porque después del jueves por la noche ha quedado claro que la resistencia para el PSV fuera de las fronteras nacionales es totalmente distinta a la de muchos partidos nacionales.»