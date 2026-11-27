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El Ajax venció con autoridad al FC Thun el jueves por la noche. Superó sin demasiadas dificultades al equipo suizo de la zona baja y el público del Johan Cruijff ArenA presenció dos goles espectaculares.

Rayane Bounida y Steven Berghuis marcaron dos tantos magníficos. Bounida anotó su segundo gol de la noche con un precioso lanzamiento de falta.

Berghuis combinó con acierto con el delantero Marcos Leonardo y culminó la jugada desde fuera del área con una vaselina extraordinaria. El suplente firmó así el cuarto y último gol del Ajax.

Además de elogiar al destacado Bounida, los diarios matutinos prestan atención a Leonardo. Al carísimo brasileño le está costando encontrar su sitio desde que llegó a Ámsterdam, pero el jueves dejó una buena impresión.

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El delantero ansiaba marcar y lo consiguió, aunque volvió a disponer de suficientes ocasiones para hacer más goles. Aun así, la prensa está satisfecha con Leonardo.

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Sobre todo De Volkskrant se centra en la actuación del atacante. «La alegría y el alivio del delantero, sus compañeros y el público pusieron una nota alegre a una noche sin sobresaltos para el Ajax», señala el diario. Llamó la atención la alegría de Leonardo y, en realidad, de todo el equipo tras su gol.

«Fue una alegría contagiosa de contemplar tras el gol de Marcos Leonardo, un delantero del que decir que ansiaba marcar se queda corto».

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«Leonardo es un delantero que suele estar en el lugar adecuado, pero por alguna razón parece algo torpe. Ahora habrá que ver si en el caso del brasileño se cumple la clásica historia del bote de kétchup».

«Corrió tranquilamente hacia el córner y recibió con ganas a quienes acudían a felicitarle, porque sus compañeros fueron llegando uno a uno. Durante el descanso, camino del vestuario, musitó una oración con la mirada dirigida al cielo», observó además el periodista Willem Vissers.

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«Leonardo volvió a empezar el partido con un fallo, pero el brasileño se rehízo y no jugó nada mal», señala el Algemeen Dagblad. «Aunque también era difícil jugar mal ante el FC Thun».