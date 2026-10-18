La prensa madridista se opone a la decisión del árbitro: ¡Güler merecía la expulsión ante el Sevilla!

El experto arbitral español Pablo González Fuertes se pronunció sobre la polémica acción del turco Arda Güler, estrella del Real Madrid, en el partido ante el Sevilla el domingo por la noche, en la novena jornada de LaLiga.

El encuentro vivió una amplia controversia arbitral por una acción llamativa de Arda Güler, después de que golpeara con el codo al jugador del Sevilla Peque Fernández, en el minuto 23, en medio de las dudas sobre si el futbolista del conjunto blanco merecía ver la tarjeta roja, antes de que el turco anotara el gol de la ventaja para el Real Madrid apenas 7 minutos después.

Los detalles de la acción se remontan a que Peque Fernández agarró a Güler de la camiseta durante uno de los contragolpes del Real Madrid, y el jugador turco respondió con un codazo que derribó a su rival al suelo, lo que llevó al árbitro Mateo Busquets a revisar la jugada mediante la tecnología de videoarbitraje "VAR" para comprobar la posibilidad de mostrar la tarjeta roja.

Tras una revisión que duró cerca de 3 minutos, el árbitro no mostró la tarjeta roja a Güler, y el juego se reanudó sin que tampoco le amonestara con la tarjeta amarilla, una decisión que generó dudas y desató la ira de los jugadores del Sevilla.

Por su parte, Pablo González Fuertes comentó en el programa "Marcador" de Radio "Marca" (conocida por su simpatía hacia el Real Madrid) sobre esta acción: "Después de revisar la jugada, confirmo que hubo un contacto violento. Peque provocó a Güler, y el turco respondió con un golpe fuerte en el pecho de Peque, y esa acción debía haberse sancionado con su expulsión".



