La preparación táctica de Egipto antes de los penaltis ante Australia sorprendió al mundo.

Las cámaras mostraron a los Faraones alrededor de un portátil viendo un antiguo penalti de Kylian Mbappé con el Real Madrid ante el Levante, para analizar el estilo del portero australiano Matthew Ryan, entonces en el equipo español:

¿Qué pasó?

Instantes antes de la tanda, el grupo, liderado por Mohamed Salah, se agolpó en torno a un portátil. El analista de rendimiento, Mahmoud Selim, proyectó un penalti que Kylian Mbappé marcó con el Real Madrid al Levante el 17 de enero en La Liga.

El objetivo era claro: analizar los movimientos y la posición del portero australiano Matthew Ryan, quien defendía la portería del Levante en aquel partido y a quien el entrenador australiano Tony Popović había ingresado en el minuto 119 específicamente para la tanda de penaltis.

El plan funcionó: los cuatro lanzadores egipcios (Mahmoud Saber, Rami Rabia, Mohamed Salah y Hossam Abdel-Majeed) batieron a Ryan, que no detuvo ningún disparo. Así, Egipto se clasificó por primera vez para los octavos de final del Mundial tras ganar 4-2 la tanda.

La escena fue noticia mundial. El diario francés «L’Équipe» destacó que Salah, sentado con las piernas cruzadas, pausó y reprodujo el vídeo para analizar a Ryan.

El rotativo cerró su reportaje con una ironía: «¡Gracias, Mbappé!», pues el penalti del francés ayudó a Egipto a descifrar al portero.

La web «Foot Mercato» lo calificó de método «poco habitual» y destacó la importancia creciente del análisis de vídeo en el fútbol moderno.

Subrayó que este método poco convencional generó numerosas reacciones en Internet, donde muchos admiraron la precisión de la preparación egipcia, y concluyó que el análisis de última hora dio sus frutos en el partido decisivo.

El diario español «As» calificó la escena como «una de las imágenes icónicas del Mundial», destacando que el cuerpo técnico egipcio proyectó el vídeo durante el «entrenamiento de pases» previo a la tanda, un momento ideal para resaltar los puntos débiles del portero australiano.

«Marca» comparó la decisión del seleccionador australiano Tony Popović con la famosa apuesta de Louis van Gaal en 2014, cuando cambió a su portero justo antes de los penaltis.

Explicó que Popović «copió ese cambio», pero «su apuesta le salió mal»: Ryan no detuvo ningún penalti y solo adivinó uno.

Los fallos de los australianos Harry Souttar y Lucas Harrington facilitaron el pase histórico de Egipto a la siguiente ronda.

La cadena francesa «RMC» tituló con ironía: «El plan de Tim Krol ha fracasado», aludiendo al fracaso de la estrategia de Bobović.

Y destacó que «el cuerpo técnico de los Faraones no dejó nada al azar».

El diario español «Sport» destacó el papel de la tecnología: «La tecnología volvió a ser protagonista en el Mundial, esa tecnología omnipresente que lo impregna todo en nuestra época, marcada por un avance tecnológico constante».

Y subrayó que «el objetivo era encontrar indicios para identificar los puntos débiles de Ryan a la hora de lanzar desde el punto de penalti».

Por último, el británico «The Sun» la tildó de «extraña» al principio, pero afirmó que «hay una buena razón para verla».

Recogió comentarios de aficionados en redes: «Fútbol de alto nivel», «¡Menudo esfuerzo!» y «Han tenido días para prepararse».

Otro apuntó: «Al mismo tiempo, algunos aficionados siguen creyendo que los penaltis son solo cuestión de suerte».

Un comentarista sarcástico añadió: «No sé por qué se tomaron la molestia; él se apartaba saltando en cada lanzamiento».