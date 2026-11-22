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Matthijs de Ligt fue titular el domingo en la Premier League por primera vez en casi doce meses, pero vivió una tarde para olvidar. Un grave error del neerlandés dio paso a una dolorosa derrota por 4-0 y le valió durísimas críticas en la prensa británica.

Apenas habían pasado siete minutos cuando todo salió mal en la defensa del Manchester United. De Ligt cometió un enorme error de cálculo, tras el cual Leny Yoro derribó a Alexander Isak, que se había escapado, y fue expulsado con tarjeta roja. Para colmo, inmediatamente después llegaron el 1-0 y el 2-0 del Liverpool, en los que De Ligt volvió a quedar en evidencia.

«Es un misterio qué estaba pensando cuando dejó pasar el balón y permitió que Isak se escapara, lo que acabó provocando la tarjeta roja», escribe el Manchester Evening News, que califica a De Ligt con un 3. «Pochettino parece confiar en él, pero fue un regreso doloroso a la Premier League».

Daily Express tampoco tiene piedad y no le da más de un 2 al internacional neerlandés por su actuación. Para el medio, resulta impensable que De Ligt vuelva a aparecer pronto en el once inicial de Mauricio Pochettino.

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«Ver al neerlandés deambular por la defensa parecía una tortura. Pocas veces los jugadores del United han parecido tan superados en un partido de la Premier League. Fue una titularidad sorprendente para el exjugador del Ajax, y cuesta imaginar que vuelva a tener otra pronto».

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«La arriesgada decisión de incluir a De Ligt en el once inicial por primera vez en casi un año salió completamente mal», señala también The Sun. «Estuvo en todas partes y en ninguna, y fue responsable de los dos goles encajados al comienzo».

Según el tabloide británico, De Ligt aún no estaba preparado. Por eso también le pone un 3. «No estaba en condiciones de jugar y, de forma inexplicable, dejó que el balón le pasara por encima antes de la tarjeta roja a Yoro. Estuvo lento y apático y, después, retrocedió demasiado en el gol de Wirtz».

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«Por suerte, Isak no tenía afinada la puntería, porque el sueco ganó todos los duelos», prosigue The Sun. «Es difícil no sentir compasión por él después de una ausencia tan prolongada, pero resulta incomprensible que permaneciera en el campo durante todo el partido».

La BBC tampoco tiene nada bueno que decir de De Ligt. «Su primera titularidad en la Premier League en casi 12 meses, en el centro de una defensa de tres, se convirtió en una pesadilla por un error temprano que propició el primer gol y la tarjeta roja a Yoro. A partir de ese momento lo pasó muy mal».