Jorrel Hato recibe elogios de la prensa inglesa por su actuación con el Chelsea ante el Everton. El conjunto londinense ganó 0-2 el sábado por la tarde en su visita al equipo de Liverpool, y el internacional neerlandés de 20 años desempeñó un papel importante en la victoria con una asistencia. La prensa inglesa coincide en su valoración y solo le dedica comentarios positivos.

Hato fue titular con el Chelsea de forma un tanto sorprendente, después de que Pep Chavarria causara baja por unas leves molestias físicas. El exjugador del Ajax aprovechó la oportunidad y participó en el primer gol de Pedro Neto nada más comenzar la segunda parte. El portugués marcó a los 44 segundos de la reanudación y adelantó a los visitantes.

El primer gol nació de una buena combinación entre Morgan Rogers, Hato y Neto. Rogers mantuvo a raya a su rival y encontró a Hato con un pase de tacón. El neerlandés avanzó con velocidad y envió un centro raso que Neto aprovechó para adelantar al Chelsea.

The Evening Standard elogia especialmente la actuación de Hato y le da un 7 al lateral izquierdo. El periódico londinense destaca que el defensa entró en el once titular a última hora, pero aun así rindió a gran nivel. «Redondeó una gran actuación con una buena asistencia a Neto», escribe el periodista Dom Smith, que pone el foco en la aportación ofensiva del neerlandés.

También Metro valora positivamente a Hato y le da un 7. Al medio le impresionó especialmente cómo superó a su rival en la jugada del primer gol. «Se incorporó bien al ataque en el primer gol del Chelsea y mostró mucha velocidad y fuerza para mantener a raya a su rival y volver a poner el balón ante la portería para Neto», señala sobre el exjugador del Ajax.

También GOAL valora la actuación de Hato, aunque se centra en sus cualidades defensivas. El internacional neerlandés recibe un 7 y es elogiado por su disciplina táctica y por neutralizar el peligro del Everton por las bandas. Según GOAL, Hato mantuvo una excelente posición hasta que fue sustituido en el tiempo añadido y ayudó al Chelsea a conservar su organización defensiva.

La valoración más positiva llega de The False 9, que le da a Hato un 8. El medio destaca especialmente su inteligente movimiento en la jugada del primer gol y su decisivo centro raso a Neto.







