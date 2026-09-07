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Fulham v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Christian Guinin

Traducido por

¡La prensa está horrorizada! Un exentrenador del Real Madrid firma un histórico mal arranque en la Premier League

Premier League
Fulham vs Crystal Palace
Fulham
Álvaro Arbeloa

En el Fulham, Álvaro Arbeloa está firmando un comienzo catastrófico de la nueva temporada. La prensa está horrorizada.

Tras tres derrotas en los tres partidos disputados hasta ahora esta temporada, el exentrenador del Real Madrid ocupa actualmente con los londinenses el puesto 19 de la clasificación. Solo el recién ascendido Coventry, que presenta una diferencia de goles peor por dos tantos, ha vivido un inicio de temporada aún peor.

Tres derrotas al comienzo de una nueva temporada solo se habían dado antes tres veces en la historia del club para el Fulham. También en 1951/52 y 2020/21 se perdieron los tres primeros partidos de la Premier League, y en ambos casos se descendió al final a la segunda categoría.

Tras la reciente derrota por 2-3 ante el Crystal Palace el pasado fin de semana, finalmente también la prensa del país natal de Arbeloa, España, dio la voz de alarma. De un "drama" para el técnico de 43 años escribió el diario AS, mientras que Marca tituló: "Este no es el inicio de la 'era Arbeloa'".

Por su parte, el técnico del Fulham todavía no ve la situación tan dramática y apunta a las desafortunadas circunstancias que, en su opinión, fueron responsables de la derrota contra el Palace: "Tengo mucha confianza. Hemos perdido un partido que no deberíamos haber perdido".

arbeloaGetty Images

¿Cuánto tiempo lleva Álvaro Arbeloa como entrenador del FC Fulham?

De hecho, el Fulham registró tras 90 minutos un valor de xG claramente superior en comparación con su rival ciudadano londinense (3,14 frente a 1,97), aunque los Cottagers desaprovecharon demasiadas ocasiones claras. Sobre todo en la primera mitad, fueron claramente superiores al Palace.

Arbeloa había asumido el cargo en el Fulham apenas el pasado verano, después de que no se le permitiera continuar en el Real Madrid como sucesor del destituido Xabi Alonso.

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