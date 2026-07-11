La prensa española lanza un desafío: si hay una selección a la que Francia teme, esa es la de los Matadores

Tras avanzar a semifinales del Mundial 2026, la prensa española ya calienta el duelo del martes contra Francia, calificado como una «final anticipada».

España superó 2-1 a Bélgica y Francia 2-0 a Marruecos.

«Una final antes de la final».

El diario catalán Sport lo llama «la etapa más difícil» de España hacia el título.

«Es el momento de escalar la cima, pues Francia tiene la delantera más potente del torneo», añadió.

Añadió que el duelo opondrá el mejor ataque del torneo a la defensa más sólida y recordó que muchos lo ven como «una final antes de la final».

Francia, con 16 goles a favor, tiene el mejor ataque del torneo.

Confianza pese a la potencia francesa

Pese a ello, el periodista Dani Garido, en «Cadena Ser», confía en que España imponga su estilo.

«Sería un error negar la potencia ofensiva de Francia, pero si nuestro centro del campo impone su estilo, seremos capaces de controlar el partido», afirmó.

Recordó que España ganó los dos duelos más recientes: la semifinal de la Euro 2024 y la Liga de Naciones 2025.

Y añadió: «Hay una razón por la que les hemos superado en los últimos enfrentamientos».

Aun así, rechazó dar a España como favorita y situó las opciones de cada equipo en un 50 %.

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«Francia nos teme»

El analista español Lopo Carrasco, en «El Chiringuito», subió la presión con declaraciones contundentes.

«Si hay una selección a la que Francia teme, esa es España», afirmó.

Y añadió: «Nosotros no nos echamos atrás como otras selecciones».

En el mismo contexto, el periodista Miguel Ángel Lara, del diario «Marca», se burló del esperado enfrentamiento diciendo: «Si yo fuera Kylian Mbappé, estaría preocupado».

Advertencia sobre el peligro de los Gallos

Pese a la confianza, algunos advierten del peligro francés.

Paco González, de «Tiempo de Juego», sentenció: «Francia es la gran favorita».

El exinternacional español Poli Rincón admitió su inquietud por la potencia ofensiva de los Les Bleus.

«Pueden marcar dos o tres goles con mucha facilidad, y de repente te encuentras con un 3-0 en contra», explicó.

Y añadió: «Francia es la única selección capaz de ganarte por un amplio margen, aunque no haga un fútbol bonito ni domine la posesión».

Y concluyó: «O imponemos nuestro estilo y mantenemos la posesión, o nos iremos a casa».

De la Fuente y Yamal: «No le tenemos miedo a nadie»

Luis de la Fuente, seleccionador español, afirmó que su equipo confía en vencer a cualquier rival.

«Sabemos de su potencial, pero somos la única selección que la ha derrotado en las dos últimas semifinales», recordó.

La joven estrella Lamine Yamal añadió que España no teme el duelo.

Tras vencer a Bélgica, afirmó: «Si alguien debe temer, creo que son ellos quienes deberían temernos».

Y añadió: «Ambas selecciones están entre las mejores del mundo, y quizá sean las mejores del torneo, pero no sentimos ningún miedo».