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FC Barcelona v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Hussein Hamdy
Traducido por

La prensa de Madrid pesca en el río revuelto del Barcelona: ¿hay una crisis entre Gavi y Flick?

H. Flick
Gavi
Barcelona vs Alavés
Barcelona
Alavés
Primera División
Alemania
España

Acusaciones persiguen al entrenador alemán

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La ausencia de Gavi en el partido entre el Barcelona y el Deportivo Alavés generó una nueva polémica en torno a la manera en que el técnico alemán Hansi Flick gestiona al centrocampista andaluz, pese a la contundente victoria lograda por el conjunto catalán, en una firme respuesta a sus dos derrotas ante el París Saint-Germain y el Real Madrid, y a su recuperación del equilibrio y la confianza.

El diario catalán "Sport" afirmó: "El abultado resultado no impidió que algunos medios de Madrid abrieran un nuevo debate sobre las decisiones técnicas de Flick, y esta vez Gavi fue el centro de la polémica".

El centrocampista andaluz no disputó ni un solo minuto ante el conjunto vasco, algo que se utilizó para dirigir críticas a la forma en que Flick gestiona al equipo.

El diario señaló que el asunto pasó rápidamente, en algunos medios madrileños, de ser una decisión técnica a una posible fuente de tensión dentro del vestuario del Barcelona.

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La emisora "Cadena SER" abordó el tema durante el programa "Carrusel Deportivo", donde se plantearon preguntas directas sobre el papel que ocupa actualmente Gavi en los planes del técnico alemán.

Miguel Martín Talavera, a través de "Radio Marca", criticó directamente a Flick, al afirmar: "Dadas las circunstancias de la temporada actual del Barcelona, hubo muchas oportunidades para darle minutos a Gavi y ayudarle a recuperar el ritmo de competición".

Talavera añadió una interpretación más tajante al señalar: "La cuestión es que Flick no lo ve apto, que no le convence". Esta interpretación apunta a la suposición de que existe una falta de confianza del técnico en el jugador, pese a que no hay datos suficientes para concluir que haya un problema personal entre ambas partes.

Del Golden Boy a la marginación

Por su parte, la emisora "Cadena SER" planteó el asunto bajo un llamativo título: "¿Qué pasa con Gavi? Del Golden Boy a séptimo centrocampista".

Este planteamiento refleja el foco puesto en el declive del papel del jugador, que en su día se convirtió en uno de los principales símbolos de la nueva generación del Barcelona.

Flick explica los motivos de su decisión

Hansi Flick se vio obligado a responder tras el partido a una pregunta planteada por el periodista Santi Ovalle, de la emisora "Cadena SER", sobre los motivos de la no participación de Gavi en la amplia victoria.

El técnico alemán declaró: "Tenemos que hacer cambios, y a veces las circunstancias no son las mismas que antes del partido. Teníamos a Rodri, a Frenkie y a Fermín, y había varios cambios que debíamos realizar".

La respuesta de Flick se enmarcó en un plano puramente técnico, pues el técnico explicó que las circunstancias del partido pueden imponer ajustes a los planteamientos iniciales, y que dispone de distintas opciones para efectuar los cambios. En ningún momento expresó desconfianza hacia Gavi, ni insinuó la existencia de un problema con el jugador.

La competencia por los puestos del centro del campo del Barcelona es intensa, con la presencia de Rodri, Frenkie de Jong, Pedri, Fermín López, Dani Olmo y Marc Bernal, un grupo de jugadores que obliga a Flick a tomar decisiones difíciles en cada jornada.

El momento en que se ha intensificado la polémica llama la atención, ya que llegó después de que el Barcelona ofreciera una firme respuesta sobre el terreno de juego, tras dos dolorosas derrotas, pero parte de la atención se desvió rápidamente hacia el supuesto problema interno en el equipo.

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