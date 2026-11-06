Los diarios daneses son muy críticos con el FC Midtjylland un día después de la goleada por 1-6 ante el Ajax en la fase de grupos de la Conference League. En cambio, elogian a uno de los jugadores más destacados del equipo de Ámsterdam.

Tipsbladet habla de una «humillación» para el Midtjylland en Europa. El expulsado Kjell Wätjen recibe críticas especialmente duras. «¿Qué demonios se le pasó por la cabeza cuando derribó a Abdellah Ouazane? Poco antes, el alemán había visto su primera tarjeta amarilla, por lo que tuvo que marcharse antes de tiempo. Desastroso».

Nordin Bakker tuvo que recoger el balón de su portería nada menos que seis veces ante el Ajax y tampoco se libra de las críticas de los medios daneses. «Estuvo fatal, sobre todo en el 1-6 del Ajax. Pero Bakker tampoco recibió precisamente ayuda de sus defensas».

«El Midtjylland tuvo que jugar la segunda parte con diez hombres, pero ni siquiera así se pueden encajar cinco goles tras el descanso contra un equipo que, sobre el papel, es solo ligeramente mejor», sentencia el diario sobre el conjunto del entrenador Mike Tullberg, que sigue sin ganar en la fase de liga de la Conference League.

El 1-1 de Friday Etim en el minuto 28 aún dio alguna esperanza. «Pero esa esperanza se desvaneció pronto. Poco después del descanso, el Midtjylland volvió a ser incapaz de frenar a Tolu dentro del área. A partir de ese momento comenzó su calvario. El delantero nigeriano tuvo un papel protagonista en la humillación infligida por los neerlandeses».

Bold no esperaba que el Ajax lograra una goleada de semejante magnitud. «Al final, todo se descontroló por completo. Oscar Gloukh puso el 1-5 a falta de un cuarto de hora y después Bakker cometió un error garrafal cuando el Ajax sentenció definitivamente el partido».

Por otra parte, el diario danés se deshace en elogios hacia Tolu. «El número 9, fuerte físicamente y de 1,97 metros de altura, fue una amenaza constante para el Midtjylland. Es un auténtico refuerzo para el Ajax y un excelente sustituto de Kasper Dolberg. El Ajax fue implacable y muy eficaz después de la tarjeta roja al equipo local».