La prensa coincide: La decisión de Setién rozó la humillación a Griezmann

Calentó durante más de 35 minutos y cuando su equipo se estaba jugando la Liga, entró al campo cuando apenas quedaban cuatro minutos

El Barça tiró la Liga ante el Atlético de Madrid, pero después del choque, el foco del partido era Antoine Griezmann. Calentó durante más de 35 minutos y cuando su equipo se estaba jugando la Liga, entró al campo cuando apenas quedaban cuatro minutos. En tiempo de prolongación. Si hablamos de Antoine Griezmann, uno de los mejores jugadores de Europa, Campeón del Mundo con y flamante fichaje del este verano por 120 millones de euros, se hace muy difícil comprender la decisión del entrenador azulgrana, Quique Setién. En la noche de ayer, la cara de Griezmann era todo un poema.

Setién: "Hablaré con Griezmann, pero no le voy a pedir disculpas"

Nada más acabar el partido, la prensa le preguntó a Setién por esa circunstancia, diciéndole si no era una humillación para Griezmann. El técnico cántabro comentó: "No estoy de acuerdo del todo. Sacarle faltando tan poco es duro para un jugador de su nivel. Mañana hablaré con él. No le voy a pedir disculpas, pero entiendo perfectamente que se pueda sentir mal", dijo. Antes de eso, Ricarod Rosery, periodista de Movistar, preguntó al Cholo Simeone precisamente si no le había extrañado que Griezmann apenas jugase cuatro minutos. Simeone fue contundente con apenas dos palabras: "Sin palabras".

"Lo se Setién a Griezmann roza la humillación"

Tras tres suplencias consecutivas, Antoine Griezmann atraviesa su momento más amargo en el Camp Nou. En "Marca" aeguran que lo de Setién "roza la humillación a Griezmann" y se preguntan si era realmente necesario sacar a una estrella en el minuto 90, cuando su equipo se jugaba el campeonato. El diario añade: "Con tres banquillazos en los últimos cuatro partidos, se puede decir sin dudar que ya es oficialmente suplente del Barça".

En " Mundo Deportivo" analizan y escriben que "Griezmann, con tres suplencias en cuarto partidos, se quedó pensando en su situación", al tiempo que recogen las palabras de Setién diciendo que no le pedirá disculpas al francés por jugar sólo el tiempo añadido..

" El Confidencial" es tajantee y escribe:"Setién humilla a Griezmann dándole 4 minutos y evidencia una fractura interna", para después añadir que "el francés, que costó 120 millones de euros hace un año, no parece servirle a Setién para los momentos importantes de la temporada".

En la prensa gala nadie entiende lo de Setién

En la prensa de su país, la opinión es unánime. En el diario " L'Equipe se preguntan qué ha hecho mal Antoine para merecer una suplencia tan continuada y jugar tan pocos minutos cuando el Barça se jugaba la Liga. La conclusión es clara: Setién ha humillado al jugador.

Para RMC Sport, el fondo del asunto es el mismo y lo de Griezmann se convierte en una humillación: "Por tercera vez en cuatro partidos, el francés fue suplente. Y solo se le permitió entrar al partido en el minuto 90, los cuatro minutos de tiempo adicional. Sergi Roberto y Ansu Fati fueron lanzados antes que Griezmann".

RMC continúa: "Un año después de llegar al Barça por 120 millones de euros, el francés se encuentra en un punto muerto.(...) Y realmente merece algo mejor, en un equipo que confiaría plenamente en él" , se puede leer en RMC Sport.

El hermano de Griezmann: "Quiero llorar..."

Theo Griezmann no dudó en soltar su particular dardo en Twitter al cuerpo técnico del Barcelona. Theo lanzó tres mensajes que posteriormente borraría, manifestando su malestar. "Quiero llorar en serio. Dos minutos...", dijo, en referencia al poco protagonismo de su hermano, que fichó por el FC Barcelona este verano por 120 "kilos".

Antoine, tendencia en redes sociales

Desde luego, la suplencia de Griezmann, que costó 120 millones de euros al FC Barcelona este verano, fue comentadísima en las redes sociales. El galo, que se enfrentaba precisamente a sus ex compañeros y a Simeone, el entrenador que le hizo una estrella, fue objeto de diferentes comentarios, burlas, debates y reivindicaciones. Casi todos los comentarios de las redes coincidían en su diagnóstico: un jugador de la categoría de Griezmann no merecía que le señalasen así.