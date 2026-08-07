El delantero español Ferran Torres ha entrado en un enfrentamiento abierto con el FC Barcelona y su afición, tras unas polémicas declaraciones que realizó durante una gira mediática en Estados Unidos, las cuales avivaron la ira del entorno catalán y precipitaron la resolución de su futuro lejos del Camp Nou.

La decisión de marcharse, cerca de resolverse

Los informes de la prensa catalana apuntan a que el jugador, de 26 años, ha decidido optar por incorporarse al París Saint-Germain, campeón de Europa, un año completo antes de que finalice su vínculo contractual con el Barça.

Y lo más llamativo es que Torres busca cerrar la operación antes del 12 de agosto en curso, fecha prevista para su regreso a la concentración del equipo catalán de cara a la preparación de la nueva temporada, en un claro intento de evitar el enfrentamiento directo con la directiva del club y con su afición enfurecida.

Unas declaraciones que encendieron la crisis

La crisis estalló cuando el goleador de la última final del Mundial exigió públicamente a la directiva del Barcelona que "demostrara su deseo de retenerlo" y la instó a "abrir la puerta a la negociación", en unas declaraciones que los catalanes consideraron un chantaje y un aprovechamiento de la fama que ha adquirido recientemente tras su brillante actuación en el Mundial.

Las airadas reacciones no se limitaron a las redes sociales, sino que se extendieron a la prensa deportiva catalana, que lanzó un violento ataque contra el jugador.

"Suicidio deportivo", según la prensa catalana

El diario catalán Sport calificó las actuaciones de Torres como un "suicidio a través de la comunicación mediática", criticando su gira promocional en Estados Unidos, que incluyó su aparición en múltiples programas de televisión e incluso su invitación por parte de la liga de béisbol estadounidense para participar en un evento en el Yankee Stadium.

El periodista Luis Carrasco escribió en tono irónico: "Cuando crees que la mejor manera de agradecer al club que cambió tu trayectoria profesional es provocarlo con una gira mediática como si fueras una estrella del pop promocionando su nuevo álbum, estás confundiendo al Barcelona con una productora musical".

¿Ingratitud o derecho legítimo?

Carrasco añadió con dureza: "El Barcelona no ofrece flores ni cumplidos, sino que otorga estatus y gloria. El club es quien te transformó de un buen jugador en una estrella mundial, y te proporcionó la plataforma para brillar en los mayores escenarios".

Y prosiguió: "La historia va en sentido contrario a lo que imaginas. Deberías despertarte cada mañana agradeciendo el honor de vestir la camiseta que llevaron Messi, Cruyff y Maradona, y no regatear tu continuidad".

Un ascenso meteórico y una caída estrepitosa

Pese a que Torres firmó una temporada excepcional, marcando 20 goles y dando 3 asistencias en 47 partidos, y se convirtió en el sustituto ideal del polaco Robert Lewandowski bajo la dirección del técnico Hansi Flick, lo que le valió su participación en el Mundial con la selección española, sus escasas y desafortunadas declaraciones bastaron para destruir todo lo que había construido.