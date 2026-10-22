La prensa británica pone la misma nota a Matthijs de Ligt en su regreso con el Manchester United

La prensa británica no tiene piedad con Matthijs de Ligt en su regreso al campo. El defensa central fue titular el miércoles por la noche ante el Como tras once meses de ausencia, pero acabó siendo una noche para olvidar.
Apenas dos minutos después del inicio del partido, el Manchester United encajó un gol tras un gran disparo de Nico Paz. Fue un anticipo de lo que vendría después.
Con goles de Anastasios Douvikas, Nico Paz de nuevo y Jacobo Rámon, el Como se puso 4-0 por delante. Al final, Joshua Zirkzee salvó el honor del Manchester United: 4-1.
De Ligt estuvo sobre el césped desde el inicio. El entrenador Michael Carrick lo lanzó directamente a los leones, aunque también fue porque el técnico británico no tenía ninguna otra opción.
The Sun dio un 4 por su actuación al exjugador de clubes como el Ajax y la Juventus. «Por desgracia, lo lanzaron directamente al ruedo tras 325 días de ausencia… Un comienzo ingrato ante una línea de ataque joven y con ganas a la que no pudo controlar en absoluto.
«Se quedó sin piernas mucho antes del 2-0, y Carrick le preguntó constantemente durante el partido cómo se encontraba físicamente».
La BBC también le dio un 4 por el partido contra el Como. «Su regreso tras 11 meses de ausencia comenzó con mal pie. No tuvo ocasión de entrar poco a poco en el partido. El ataque del Como tenía demasiada movilidad. Una noche para olvidar».
Peter Schmeichel tampoco quedó impresionado con el defensa nacido en Abcoude. «Alineamos a De Ligt como defensa central y no había jugado ni un minuto desde noviembre de la temporada pasada… Y se notó».