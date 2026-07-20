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MessiGetty Images

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La prensa argentina se sumerge en el dolor... y envía mensajes inspiradores a Messi

España vs Argentina
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World Cup
L. Messi
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EE. UU.

Estado de conmoción tras la derrota

La tristeza dominó los titulares de la prensa argentina tras la derrota de su selección en la final del Mundial 2026 ante España por 1-0 en la prórroga, Sin embargo, el orgullo por Lionel Messi dominó la cobertura, pues el capitán de la «Albiceleste» se despidió del Mundial acorde a su estatus, pese a perder la cuarta estrella.

A pesar de la amargura de la derrota, los periódicos coincidieron en que Messi, a sus 39 años, cerró un torneo excepcional con ocho goles y cuatro asistencias, y subrayaron que su legado con la selección trasciende un partido y devolvió a Argentina su sitio entre las potencias del fútbol.

«Clarín» resaltó su lado humano: «Lo intentó hasta el final y enseñó a una generación el valor de no rendirse».

La imagen de Messi con la medalla de plata y las lágrimas tras el pitido final será una de las más impactantes del Mundial, y su actuación confirma que sigue siendo uno de los mejores futbolistas de la historia.

«La Nación» tituló: «Las lágrimas del capitán... Messi llora y Argentina lo abraza: Gracias, Lionel, nos has hecho lo suficientemente felices».

Reconoció que la Albiceleste no sumó un nuevo título, pero dejó un legado que perdurará tras años de éxitos que devolvieron a Argentina a la cima del fútbol mundial.

«Crónica» lo resumió con un titular contundente: «Leyenda».

Para la crónica, las lágrimas de Messi y el aplauso de la afición fueron el mejor homenaje a un jugador que rozó su segunda Copa del Mundo y se marchó con la cabeza alta.

«Perfil» analizó lo deportivo: España dominó de principio a fin y Argentina resistió hasta que Ferran Torres marcó en la prórroga.

Las lesiones limitaron las opciones de Scaloni, aunque Emiliano Martínez brilló con sus paradas; la derrota no empaña el gran torneo de los «albicelestes».

«La Capital» tituló: «Las lágrimas de Messi... las lágrimas de todos: el fin de una era y el comienzo de una leyenda».

Añadió que el capitán argentino se derrumbó tras el pitido final en su despedida mundialista, pero se fue entre ovaciones y un emotivo homenaje que quedará en la memoria.

La web «El Destape» habló de «una epopeya de resistencia», resaltó que Argentina luchó con uno menos y que las lágrimas de Messi reflejaban el dolor, mientras las palabras de Scaloni tras el partido abrieron dudas sobre su futuro.

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