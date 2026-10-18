Ismael Saibari pasó desapercibido este sábado por la noche con el Bayern de Múnich, según concluyen los medios alemanes tras la victoria por 6-1 ante el RB Leipzig.

Saibari fue titular este sábado por la noche. Jamal Musiala sufre una lesión y el joven talento Lennart Karl tuvo que conformarse con un puesto en el banquillo.

El Bayern de Múnich salió lanzado en su Allianz Arena. El club alemán ya ganaba 3-0 pasada media hora gracias a los goles de Luis Díaz, Michael Olise y Aleksandar Pavlovic.

En la segunda mitad, el Bayern amplió aún más su ventaja. Díaz marcó otros dos goles y Harry Kane también se sumó a la fiesta. Los visitantes anotaron el gol del honor en el tiempo añadido.

Saibari, sin embargo, no marcó en el festival de goles ni dio ninguna asistencia en los tantos del Bayern. El exjugador del PSV dispuso de dos ocasiones claras para marcar, pero el portero Maarten Vandevoordt lo detuvo en ambas.

El diario local TZ tampoco quedó demasiado impresionado con Saibari. Le otorga un 4, que según el sistema de calificaciones alemán significa «mediocre».

«Estuvo muy activo y Olise y Díaz lo buscaron más que contra el Augsburgo. Pero seguía faltándole precisión. Cuando sus compañeros empezaron a rendir a pleno nivel, Saibari se vino abajo», señala el medio.

La misma conclusión alcanzó el medio alemán FOCUS, que le otorga un 3 (aceptable) por su actuación. «Volvió a recibir la confianza para jugar de 10. Intentó aportar en ataque, pero quedó deslucido en comparación con sus compañeros. Apenas aprovechó su titularidad».