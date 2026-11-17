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En Alemania, los medios han analizado a fondo la goleada por 5-0 sufrida por la selección de Países Bajos. Entre ellos, Sportschau explica mediante un análisis táctico cómo el seleccionador Jürgen Klopp logró generar espacios para Derry Scherhant y Brajan Gruda.

Al igual que contra Serbia, Scherhant y Gruda ocuparon las bandas. «Jugaron de verdad como extremos, a diferencia de Wirtz, por ejemplo, en el Mundial», escribe el medio.

Los laterales alemanes tenían una tarea importante. Philipp Treu se desplazaba hacia el centro, igual que Nathaniel Brown en el otro costado. «Así arrastran a sus rivales y dejan espacio en la banda para los duelos de uno contra uno».

Con Scherhant y Gruda en las bandas, Florian Wirtz podía jugar por el centro. Allí, el medio ve en el centrocampista del Liverpool a «un artista libre» que también trabaja mucho cuando el rival tiene el balón.

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Antes del descanso, Tijjani Reijnders aún disponía de demasiado espacio en los contraataques de Países Bajos. Por eso, en el descanso Klopp pidió a sus centrales que, si era necesario, salieran a cerrarle ese espacio a Reijnders.

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Scherhant ya había adelantado a Alemania en el minuto 41. Tras el descanso, el equipo de Klopp amplió la ventaja hasta el 5-0, con dos goles de Wirtz y uno de Gruda.

«Si el centro está cerrado, la banda es el único lugar donde puedes encontrar situaciones de uno contra uno», explicó Klopp en la rueda de prensa.

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«Esos dos (Scherhant y Gruda, N. de la R.) saben jugar al fútbol, ¡madre mía! Lo mucho que han trabajado es realmente increíble».

«Seguro que Scherhant no pensaba que podía jugar un partido internacional tan bueno», concluyó Klopp.