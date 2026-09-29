La Premier League anunció que una comisión independiente declaró culpable al Manchester City de haber cometido todas las infracciones relacionadas con el incumplimiento de las normas financieras de la competición a lo largo de 9 temporadas, entre 2009/2010 y 2017/2018, además de hallarlo culpable de tres de los cuatro cargos vinculados a la falta de cooperación con la investigación de la liga.

Con ello, la liga confirmó las informaciones que publicaron los diarios británicos hace dos días, lo que provocó un gran revuelo en los círculos deportivos allí.

Según un comunicado oficial publicado por la Premier League en su página web este martes, la comisión independiente concluyó que el Manchester City firmó durante ese periodo contratos comerciales «ficticios» con varios de sus socios, que no reflejaban los acuerdos reales entre las partes, con el objetivo de inflar los ingresos del club de forma artificial y reducir sus costes, además de apoyarse en otros acuerdos similares.

De acuerdo con la comisión independiente, el club presentó cuentas financieras inexactas y ocultó la situación real de su dinero a los auditores y a los organismos reguladores del fútbol, además de vulnerar de forma considerable los límites de gasto que imponen la Premier League y la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, la UEFA.

Una diferencia de 900 millones de libras esterlinas

La comisión aclaró que el Manchester City cerró varias operaciones comerciales ficticias con patrocinadores durante el periodo investigado, dentro de un plan para financiar al club de forma no declarada, ya que las empresas implicadas pagaban solo una parte del valor de los contratos de patrocinio, mientras que la parte restante era financiada por «Abu Dhabi United Group for Development and Investment» (ADUG), propietaria del club.

Asimismo, según la comisión, se cerraron otros acuerdos financiados por la misma entidad, con el objetivo de registrar gastos operativos inferiores a los desembolsos reales asumidos por el club, junto con un acuerdo que la comisión calificó de «ficticio» con la empresa Fordham, que compró los derechos de imagen de los jugadores del club, y ese acuerdo también fue financiado por ADUG.

La comisión concluyó que el objetivo de estos acuerdos era inflar los ingresos del Manchester City y reducir sus costes en más de 900 millones de libras esterlinas durante el periodo en cuestión, lo que le permitía aparentar el cumplimiento de las normas financieras.

Sobre esa base, la comisión consideró que el club presentó cuentas que no reflejaban la realidad de sus ingresos y gastos, y ocultó su verdadera situación financiera a los auditores y a los organismos reguladores, subrayando que la conducta del Manchester City mostró con claridad una «intención de eludir las normas de la Premier League».

Incumplimiento de las normas de la Premier League y la UEFA

La comisión señaló que el Manchester City no informó con exactitud de sus ingresos y gastos a efectos de las normas de rentabilidad y sostenibilidad de la Premier League, así como de las normas de licencia de clubes y juego limpio financiero de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol.

Según la resolución, si todos los acuerdos pertinentes hubieran quedado registrados con exactitud en las cuentas del club, el Manchester City habría vulnerado los límites de gasto de la Premier League y la UEFA por una diferencia enormemente amplia.

El Manchester City, acusado de obstaculizar la investigación

Las infracciones acreditadas contra el Manchester City no se limitaron al periodo financiero investigado, ya que la comisión halló que el club cometió varias infracciones relacionadas con sus deberes de cooperación y buena fe durante la investigación que la liga llevó a cabo a lo largo de 4 años.

La comisión concluyó que el Manchester City «realizó esfuerzos coordinados para detener y hacer fracasar la investigación de la liga», y se acreditaron 3 de los 4 cargos en este apartado.

El presidente de la liga: el caso del Manchester City, el más importante de la historia

Richard Masters, director ejecutivo de la Premier League, declaró: «La resolución principal acredita los hechos relativos a lo que ocurrió en el Manchester City durante este periodo, y aclara cómo el club vulneró las normas de la liga de forma sistemática durante casi una década entera».

Y añadió: «Esta resolución confirma el acierto de la decisión de la Premier League de seguir adelante con el caso contra el Manchester City. Y aunque el procedimiento hasta ahora ha sido largo y difícil, la liga se ha mantenido decidida a acreditar los hechos de forma independiente».

Prosiguió: «Una de las responsabilidades fundamentales de la Premier League es garantizar la aplicación de las normas que los propios clubes aprobaron, para proteger la integridad de la competición. Es imprescindible que el torneo siga siendo justo y competitivo para todos los clubes y aficionados, y asumimos este papel con la máxima seriedad».

Masters describió el caso y la resolución como «los más importantes en la historia de la Premier League», pero recalcó que algunos aspectos del caso aún necesitan resolverse, y a la cabeza de ellos la sanción que se impondrá al Manchester City».

La sanción no se ha determinado y el Manchester City tiene derecho a recurrir

La Premier League también confirmó que la acreditación de las infracciones no significa que la sanción esté decidida, ya que la cuestión de las sanciones se abordará en una audiencia aparte ante la comisión independiente.

La audiencia para determinar la sanción se mantendrá privada y confidencial conforme a las normas de la liga, hasta que se permita la publicación de sus resultados.

Asimismo, el Manchester City tiene derecho a recurrir la resolución de la comisión independiente, y la liga fijó el viernes 2 de octubre como fecha límite para ejercer este derecho.

La liga publicó una versión revisada de la resolución principal de la comisión, al tiempo que aseguró estar comprometida con la publicación de los anexos adicionales de la resolución en cuanto el procedimiento lo permita.

La Premier League espera concluir todo el proceso, incluido cualquier recurso y la publicación de las resoluciones pertinentes, lo antes posible.



