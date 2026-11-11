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El panel independiente de revisión de la Premier League ha reconocido oficialmente que se denegó erróneamente al Liverpool un penalti crucial en su reciente derrota ante el Arsenal. El dictamen da la razón al entrenador Andoni Iraola tras una polémica jugada en la que Jurrien Timber agarró y frenó a Alexander Isak dentro del área.

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La Premier League reconoce un error en un penalti

El Panel de Incidentes Clave de los Partidos (KMI) de la Premier League ha reconocido que se le negó indebidamente un penalti al Liverpool en su reciente derrota por 1-0 ante el Arsenal. Kai Havertz marcó el único gol del partido en la primera parte y dio los tres puntos al equipo de Mikel Arteta. Apenas unos minutos después del gol, Jurrien Timber agarró a Alexander Isak y tiró de él hacia atrás cuando el delantero intentaba rematar de cabeza un centro de Bradley Barcola.

El árbitro Andy Madley desestimó las protestas y el árbitro asistente de vídeo, Stuart Attwell, dio por buena la decisión. Sin embargo, el Panel KMI ha concluido ahora que debió señalarse penalti. En su evaluación independiente, la votación fue de 4 a 1 a favor de que el árbitro sobre el terreno de juego lo señalara.

La decisión da la razón a Iraola en su reclamación de penalti

Tres de los cinco integrantes del panel también votaron que el VAR debería haber intervenido y enviado a Madley al monitor a pie de campo al considerar que se trataba de un error claro y manifiesto. La conclusión da la razón al entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, que se mostró furioso tras el pitido final.

Tras la derrota, Iraola afirmó que hubo un «agarrón claro» a la camiseta de Isak dentro del área. El técnico, frustrado, llegó a sugerir que quizá tendría que pedir a sus jugadores que se dejaran caer con facilidad para que les señalaran faltas en el futuro.

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La decisión permitió al Arsenal imponerse en Anfield por primera vez desde 2012. Mientras tanto, el Liverpool se quedó lamentando una acción decisiva que influyó considerablemente en el resultado final.

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El Panel KMI explica los criterios para señalar estas infracciones

En su informe oficial, el panel detalló las directrices actuales sobre las infracciones por agarrón. Subrayó la importancia de sancionar las acciones prolongadas ajenas al juego que tengan una repercusión clara en la jugada. También señaló que los árbitros deben valorar si el defensor hace algún intento real de disputar el balón.

«En la Premier League existe una directriz firme para que los árbitros sobre el terreno de juego y el VAR detecten y sancionen los agarrones prolongados que tengan una repercusión clara en la jugada. También se hace mayor hincapié en los agarrones ajenos al juego, que no tienen cabida en un campo de fútbol», explicó el panel.

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«Los árbitros tendrán en cuenta varios factores al determinar si existe una infracción, entre ellos si un jugador se centra únicamente en un adversario en lugar de en el balón, si intenta jugar o disputar el balón, si sujeta a un adversario con ambos brazos y si el agarrón es prolongado o afecta al adversario o a su ropa.

En este caso, el panel consideró que la acción de Timber sobre Isak cumplía los criterios para ser sancionada como agarrón y debería haber dado lugar a un penalti, tanto por decisión del árbitro sobre el terreno de juego como mediante la intervención del VAR».

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El Liverpool se recupera ante el Crystal Palace

La derrota parecía un duro golpe para el Liverpool, que después sufrió una inesperada derrota por 3-2 ante el Fenerbahce en la Champions League. Sin embargo, el equipo de Iraola volvió a la senda de la victoria al derrotar al Crystal Palace en la Premier League el pasado fin de semana. Ese triunfo fundamental mantiene al club dentro del grupo perseguidor en la zona alta de la tabla. Actualmente ocupa la cuarta posición, a nueve puntos del líder, el Arsenal.