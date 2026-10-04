Virgil van Dijk disputa este domingo por la noche su partido internacional número 100 con la selección de Países Bajos. El capitán juega en una posición muy poco habitual para él: como central derecho, junto a su sorprendente compañero Teun Koopmeiners. Theo Janssen se pregunta si el veterano del Liverpool (35) se sentirá incómodo en el lado derecho.

El seleccionador Xavi Hernández apuesta por Koopmeiners como central izquierdo. El zurdo de la Juventus es el sustituto de Jurriën Timber, con quien se está actuando con cautela tras su regreso de una persistente lesión en la ingle.

Para hacer sitio a Koopmeiners, Van Dijk se desplaza al lado derecho. "Eso es muy sorprendente", arranca Janssen. "Sobre todo porque Virgil ha indicado durante mucho tiempo que quiere jugar por la izquierda. Está orientado hacia la izquierda".

"Así que tengo curiosidad por ver cómo lo hará y si se siente incómodo en esa posición". El presentador Sjoerd van Ramshorst señala que la última vez que Van Dijk jugó como central derecho con Países Bajos fue hace nueve años, y en el Liverpool, hace ocho. "Creo que eso ya lo dice todo", responde Janssen.

"No es su posición, él mismo también lo dice. Tengo curiosidad por ver cómo lo hace hoy", afirma Janssen. Más tarde, Xavi dio explicaciones. "Se lo expliqué durante nuestro primer encuentro: quizá tenga que adaptarse".

"Es el capitán, el líder. Seguro que se adaptará por el equipo. Especialmente hoy, el día en que alcanza su partido número 100", cuenta Xavi, que luego se detiene en Koopmeiners. "Juega como central porque esperamos necesitar una salida de balón muy buena".

"Es bueno encontrando al hombre libre y puede cambiar la orientación del juego. Pasa muy bien y puede iniciar la jugada desde atrás. Queremos atacar y defender mejor, y para eso Koop es adecuado", concluye Xavi.

Alineación de Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Koopmeiners, Van de Ven; Veerman, Reijnders, Gravenberch; Summerville, Meerdink, Lang.

Alineación de Serbia: V. Milinkovic-Savic; Gudelj, Babic, Pavlovic, Terzic; Nedeljkovic, Lukic, Stankovic, Samardzic; Cvetkovic, Tadic.



