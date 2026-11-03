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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Oliver Maywurm
Traducido por

«La posición de Toni Kroos del delantero centro»: Mats Hummels habla sobre la forma de jugar de Harry Kane y ve en ella un problema para el Bayern de Múnich

Liga de Campeones
Atlético Madrid vs Bayern Múnich
Atlético Madrid
Bayern Múnich
H. Kane
M. Hummels

El campeón del mundo Mats Hummels cuestiona un aspecto clave de la forma de jugar del goleador del Bayern de Múnich, Harry Kane.

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«Creo que estamos en una fase en la que juega un poco menos de lo que debería como delantero centro. Me gustaría que volviera a estar un poco más en el área», criticó Hummels antes del partido de Champions League del Bayern de Múnich en el campo del Atlético de Madrid el martes por la noche, en su papel de comentarista para Prime Video.

El exinternacional alemán se refería a que Kane está bajando a recibir con especial frecuencia esta temporada para impulsar el juego de su equipo desde la posición de mediapunta o incluso desde más atrás. «No tuvo muchas ocasiones de gol porque no está del todo en la punta del ataque. Quizá se deba a que últimamente se mueve mucho por el centro del campo», explicó Hummels.

En cuanto a goles propios, Kane no alcanza por ahora su increíble promedio de la temporada pasada. Si en 2025/26 marcó 61 goles en 51 partidos oficiales, en 2026/27 el delantero lleva hasta ahora «solo» diez tantos en 14 encuentros. A cambio, Kane ya ha dado ocho asistencias esta temporada, mientras que en toda la campaña anterior únicamente había dado siete pases de gol.

¿Por qué no le gusta a Mats Hummels la forma de jugar de Harry Kane?

Hummels, como tantos otros, también elogia el juego de Kane en sí. «Lo hace magníficamente, lo hace como casi nadie», alabó el jugador de 37 años, aunque volvió a insistir: «Como admirador de un delantero centro de su calidad y con su capacidad de definición, me gustaría verlo más a menudo en el área. Y quizá eso explique que no haya tenido del todo la confianza habitual a la hora de rematar».

Borussia Dortmund v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images
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Kane, que fichó por el Bayern de Múnich procedente del Tottenham Hotspur en 2023, acaba de ser galardonado con el Balón de Oro al mejor jugador del mundo por su sobresaliente temporada pasada. En los casi tres años y medio que lleva en el FCB, ya ha marcado 156 goles en 161 partidos.

Hummels compara la forma de jugar de Kane con la de Kroos

Durante el descanso del partido en el campo del Atlético, Hummels profundizó en sus críticas a Kane. «Le gusta moverse por la zona interior izquierda. Es, en cierto modo, el nueve que baja a recibir. Ocupa un poco el papel de Toni Kroos entre los delanteros centros», dijo el exdefensa del Bayern sobre la actuación del jugador de 33 años en los primeros 45 minutos. «Un poquito más en el área» es lo que le gustaría ver de Kane. «Así tendría algunas ocasiones más durante el partido. Y entonces yo también volvería a estar satisfecho, algo que seguro que para él es importantísimo», comentó Hummels entre risas.

También señaló las consecuencias negativas que la forma de jugar de Kane, más alejado del área, tiene para sus compañeros. «Lennart Karl tiene muy a menudo a dos o tres jugadores encima porque los centrales del Atlético pueden salir a defender de forma agresiva, ya que Harry Kane muchas veces no está en el área cuando se producen centros», explicó. Aun así, Hummels recalcó: «Es solo una pequeña crítica, porque de verdad es un delantero de talla mundial».

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