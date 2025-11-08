La portera de la Universidad de Washington, Mia Hamant, muere de cáncer de riñón a los 21 años

Hamant fue diagnosticada por primera vez en abril de 2025 con cáncer de riñón en Etapa 4 deficiente en SMARCB1, una forma rara de la condición. Se alejó de las actividades del equipo de inmediato, pero permaneció como una presencia constante en las líneas laterales, continuando asistiendo a clases mientras recibía tratamiento. Más tarde, la Big Ten la honró con el Premio al Juego Limpio de 2025, reconociendo su impacto dentro y fuera del campo.

Su diagnóstico provocó una ola de apoyo en toda la comunidad deportiva. Se recaudaron miles de dólares a través de una campaña de GoFundMe para ayudar a cubrir los costos de su tratamiento. El equipo de sóftbol de la Universidad de Washington emitió un comunicado en su honor, mientras que el club de la USL League Two, West Seattle Junction, presentó un uniforme especial, donando el 10 por ciento de todas las ganancias a la familia de Hamant.

La universidad emitió un comunicado el jueves por la tarde anunciando su fallecimiento:

"Estamos desolados por el fallecimiento de Mia Hamant después de su valiente lucha contra el cáncer. Mia inspiró a todos a su alrededor con su fortaleza y espíritu. Nuestro amor está con su familia, compañeros de equipo y todos los que la conocieron. Su legado vivirá para siempre en los deportes de Husky."

La entrenadora principal de Washington, Nicole Van Dyke, también envió sus condolencias: "Mia era el corazón de nuestro programa, alguien que elevaba a todos a su alrededor con su alegría, coraje y amabilidad. Incluso en los momentos más difíciles, mostró un espíritu inquebrantable que inspiró a sus compañeras de equipo y entrenadores cada día."