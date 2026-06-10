La póliza de seguro del Mundial... El cheque mensual revela la sospechosa alianza entre Infantino y Trump

Días antes del Mundial en Estados Unidos, una investigación reveló que el poder de la FIFA no se mide solo por goles y estadios, sino también por un alquiler mensual pagado a una empresa de la familia Trump. Se trata de una de las relaciones más controvertidas del deporte mundial: un presidente de la FIFA supuestamente imparcial y un mandatario estadounidense que usa elogios como moneda política.

Según The New York Times, la FIFA alquiló el año pasado una oficina en la Torre Trump de Nueva York, que permaneció casi vacía, y el dinero del alquiler fue a la empresa de la familia del expresidente.

Según fuentes de la FIFA citadas por el diario, el local permaneció casi sin uso, pero el alquiler se pagó por decisión directa del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Según el diario, Infantino priorizó acercarse a Trump, lo elogió, le entregó una medalla y lo visitó varias veces en su complejo privado. acudió al estreno del documental sobre Melania Trump y lo elogió cuando bajó en las encuestas.

Según personas cercanas a Infantino, todo estaba calculado: Trump podía paralizar el torneo —visados, controles migratorios en los estadios—, así que el presidente de la FIFA cortejaba a un mandatario sensible a elogios y regalos.

Exfuncionarios de Washington aseguran que Infantino no conectó con la administración Biden, pero encontró oídos receptivos en Trump, quien lo llama «rey del fútbol». Hace una década los líderes del fútbol temían visitar Estados Unidos por miedo a ser detenidos; hoy Infantino es un visitante habitual del Despacho Oval.

Lo más preocupante, según el New York Times, es que el estilo de Trump ha comenzado a filtrarse en la FIFA, que ahora estudia acuerdos hoteleros para licenciar su nombre comercialmente, tal como ha hecho la familia Trump durante décadas, mientras que Infantino ha mostrado interés en lanzar una criptomoneda propia de la FIFA, al estilo de los proyectos digitales de Trump.