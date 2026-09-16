Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, defendió con firmeza a su jugador marroquí Abdessamad Ezzalzouli, tras el ataque que sufrió a través de las redes sociales por su participación en una iniciativa de apoyo a los habitantes de la ciudad de Ceuta, insistiendo en la necesidad de separar el fútbol de las disputas políticas.

El Villarreal y el Real Betis saltaron al césped del estadio "La Cerámica" el lunes vistiendo camisetas con el lema "Todos somos ceutíes", en una iniciativa de solidaridad con los habitantes de Ceuta.

La aparición de Ezzalzouli con la camiseta provocó que el jugador, nacido en Marruecos y criado en la ciudad española de Elche, sufriera una oleada de críticas, insultos y amenazas por parte de seguidores marroquíes a través de las redes sociales, lo que le llevó a eliminar la única imagen que había publicado en su cuenta de "Instagram" en un intento de detener la oleada de ataques.

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Horas después, el jugador de la selección marroquí emitió un comunicado en el que aclaró su postura sobre el incidente, subrayando que la iniciativa no tenía un carácter político ni suponía ningún tipo de ofensa hacia Marruecos.

Ezzalzouli declaró: "Quiero aclarar algo primero: en ningún momento se utilizó la camiseta relacionada con los habitantes de la ciudad de Ceuta con un fin político o para ofender a mi pueblo, el pueblo marroquí. Esta camiseta tenía un carácter social, para apoyar a los habitantes de la ciudad y a su gente, independientemente de su nacionalidad, después de haber pasado por circunstancias difíciles".

Y añadió: "Esto no es una disculpa a nadie, y quien quiera aprovechar el asunto para poner en duda el amor por mi país, es libre de hacerlo. Seguiré viviendo cada día con la cabeza alta, y seguiré representando mis raíces con orgullo y sacrificio".

"La política divide y el fútbol une"

En la rueda de prensa que ofreció este miércoles antes del enfrentamiento ante el Getafe, Pellegrini dio su opinión sobre la crisis, confirmando que había hablado con Ezzalzouli, antes de lanzar un mensaje más amplio sobre la relación entre el fútbol y la política.

El técnico chileno declaró, según destacó el diario español "Marca": "Hablé con Abdessamad, y hablo con todos los jugadores. No es fácil, pero creo que Abdessamad dio una respuesta importantísima".

Y agregó: "Daré mi opinión no solo por este incidente, sino por lo que representan el fútbol y la política. El fútbol es un elemento de unidad. A nadie le importa la ideología política de la persona que está a su lado, porque todos apoyan al mismo equipo".

Pellegrini continuó: "El fútbol nunca debe ser un motivo de división, sino que debe ser un medio de unión. La política divide y el fútbol une".

Y concluyó sus declaraciones diciendo: "Debemos intentar separar algunos comentarios inapropiados. Ha ocurrido un incidente que puede analizarse desde distintos ángulos, que lo analicen los políticos, y que los deportistas sigan uniendo a todos los países a través de sus clubes".

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