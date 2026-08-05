La política del Real Madrid complica la situación de Vinicius y el Arsenal confía en cerrar el fichaje

Se multiplican los indicios que vinculan al brasileño Vinicius Junior con un traspaso al Arsenal, después de que informaciones de la prensa española revelaran que el ambiente en el vestuario del club londinense refleja una creciente convicción de que la operación se cerrará durante el actual mercado de fichajes.

Según el diario español As , los jugadores del Arsenal ya tratan la incorporación de Vinicius como una posibilidad muy elevada, ante la confianza que muestra la dirección del club en su capacidad para convencer al futbolista y cerrar una de las mayores operaciones del fútbol inglés.

El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, encabeza los esfuerzos para sellar el fichaje, después de haber informado a la estrella brasileña del papel que le espera dentro del equipo, en un intento de convencerlo de que el traspaso a la Premier League representa el paso ideal si decide poner fin a su etapa en el Real Madrid.

Las informaciones señalan que la dirección del Arsenal cuenta con la capacidad económica suficiente para cerrar la operación, además de un fuerte deseo de alcanzar un acuerdo, en un momento en el que las negociaciones para la renovación del contrato de Vinicius con el Real Madrid siguen estancadas.

El contrato del jugador con el club blanco expira en menos de 11 meses, mientras las diferencias económicas continúan impidiendo alcanzar un nuevo acuerdo, ya que las informaciones confirman que el Real Madrid no tiene intención de satisfacer todas las exigencias económicas planteadas por el jugador y sus representantes.

La dirección del Real Madrid es consciente de que el interés del Arsenal es serio y no un mero intento de presión, aunque aguarda la postura definitiva de Vinicius respecto a la renovación antes de tomar una decisión sobre abrir la puerta a las negociaciones con el club inglés.

Según el informe, los responsables del club blanco comunicarán al jugador durante la reunión prevista que el tiempo ya no permite prolongar las negociaciones, y que la única opción para su continuidad es firmar un nuevo contrato conforme a las condiciones que establece el club, partiendo de la política fija dentro del Real Madrid que se basa en el principio: "Nadie es más grande que el club".

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En contraste, el Arsenal vive una situación económica que le permite competir por las mayores operaciones, tras haber superado las secuelas de los años que siguieron al traslado al Emirates Stadium, y se ha convertido en uno de los clubes que más gasta en el mercado de fichajes.

El club londinense había gastado 293 millones de euros durante el pasado mercado de fichajes de verano, después de invertir 240 millones de euros en el verano de 2024, mientras que el valor de sus incorporaciones este verano asciende hasta ahora a cerca de 80 millones de euros, tras la llegada de Piero Hincapié, Christos Tzolis y el portero Illan Meslier, en un momento en el que el presupuesto del club refleja unos ingresos anuales de cerca de 880 millones de euros, frente a los 1.221 millones de euros del Real Madrid.

Y pese a que persiste la incertidumbre sobre la decisión definitiva, los últimos acontecimientos confirman que el futuro de Vinicius se acerca al punto decisivo, en medio de un creciente interés inglés y de la expectación dentro del Real Madrid ante la postura del jugador respecto a extender su contrato o vivir una nueva experiencia fuera de España.