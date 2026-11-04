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La policía francesa investiga un presunto uso de información privilegiada después de que una serie de apuestas predijera correctamente el orden exacto de los cinco primeros clasificados en el Balón de Oro masculino del mes pasado. Harry Kane, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Rodri y Lionel Messi terminaron en el orden por el que habían apostado 12 cuentas en un mercado de predicciones, mientras que la organizadora France Football insiste en que el ganador se elige mediante una votación independiente.

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La policía francesa investiga las apuestas en Polymarket sobre el Balón de Oro

La policía francesa investiga un presunto uso de información privilegiada después de que 12 cuentas de la plataforma de predicciones Polymarket acertaran el orden exacto de los cinco primeros clasificados en la categoría masculina del Balón de Oro del mes pasado. Kane fue proclamado ganador por delante de Mbappe, Yamal, Rodri y Messi, mientras que Alexia Putellas ganó el premio femenino.

Según informó primero el medio francés Upside y verificó posteriormente The Athletic, las cuentas apostaron un total de 250.000 € y obtuvieron beneficios de casi 200.000 €. Una fuente de las fuerzas de seguridad francesas añadió que la forma en que los apostantes gestionaron sus posiciones en el mercado también apuntaba a un posible uso de información privilegiada.

Los organizadores del Balón de Oro recibieron una alerta antes de confirmarse el resultado

France Football, que organiza el Balón de Oro, recibió una alerta sobre las irregularidades en las apuestas antes de que se confirmara el resultado. Tras el anuncio, abrió su propia investigación y se puso en contacto con el SCCJ (Servicio Central de Carreras y Juegos), el departamento de la policía francesa responsable de los juegos de azar.

Según Upside, las cuentas se crearon entre el 1 y el 20 de octubre. Siete de ellas no apostaron en ningún otro mercado y seis realizaron apuestas durante los 15 minutos posteriores a su creación. Una cuenta, kraben006, compró apuestas a favor de la victoria de Kane a 37 céntimos, las vendió a 67 céntimos y reinvirtió en los mercados de posiciones exactas, incluida la tercera posición de Yamal.

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France Football insiste en que la integridad del Balón de Oro es una «prioridad absoluta»

France Football ha insistido en que el premio se decide de forma independiente. «La integridad del Balón de Oro es una prioridad absoluta para France Football», declaró a The Athletic un portavoz del Balón de Oro. «Queremos reiterar que el ganador se elige mediante una votación independiente.

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«Pueden estar seguros de que nos tomamos muy en serio estas acusaciones sobre una filtración de los resultados y apuestas potencialmente fraudulentas. Hay investigaciones en marcha para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades. Estamos tramitando una denuncia ante las autoridades policiales competentes. Dado que las investigaciones siguen en curso, no podemos compartir más detalles por el momento».

¿Qué ocurrirá ahora con la investigación sobre las apuestas del Balón de Oro?

France Football presentará ahora su denuncia ante la policía, mientras que se ha contactado con el SCCJ y Polymarket para solicitarles comentarios.

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El caso se suma al creciente escrutinio de plataformas de predicciones como Polymarket y Kalshi, que presentan un mayor riesgo de uso de información privilegiada debido a la falta de supervisión regulatoria. Varios estados de Estados Unidos han emprendido acciones legales contra ellas en casos que probablemente lleguen al Tribunal Supremo.