La policía francesa investiga: 12 personas conocían el orden exacto del Balón de Oro

La policía francesa investiga sospechas de información privilegiada, tras una serie de apuestas que lograron predecir el orden exacto de los cinco mejores jugadores en el Balón de Oro masculino.

Según fuentes de las fuerzas del orden francesas, que hablaron con el periódico "The Athletic" bajo condición de anonimato, las apuestas en cuestión procedían de 12 cuentas en el mercado de predicciones "Polymarket".

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Además de predecir el orden correcto de los cinco jugadores, que son Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri y Lionel Messi, una de las fuentes señaló que el comportamiento de los apostantes en la gestión de sus posiciones dentro del mercado refuerza la probabilidad de que existiera información privilegiada.

El sitio francés "Upside" fue el primero en revelar el caso, antes de que lo confirmara el periódico "The Athletic", señalando una apuesta por valor de 250.000 euros (unos 281.000 dólares) a través de las cuentas, y la obtención de unos beneficios cercanos a los 200.000 euros (unos 225.000 dólares).

Según fuentes conocedoras de los hechos, se advirtió a la entidad organizadora del Balón de Oro, la revista "France Football", de la existencia de irregularidades en las apuestas antes de confirmarse el resultado.

Tras el anuncio de los ganadores, "France Football" abrió su propia investigación y contactó con el Servicio Central de Carreras y Juegos (SCCJ), el organismo dependiente de la policía francesa responsable de los juegos de azar.

"Filtraciones y apuestas fraudulentas"

Un portavoz del Balón de Oro declaró al periódico "The Athletic": "La integridad del Balón de Oro es una prioridad absoluta para France Football. Queremos reafirmar que el ganador se elige mediante una votación independiente, y que nos tomamos muy en serio estas acusaciones relacionadas con la filtración de los resultados y la posible existencia de apuestas fraudulentas. Las investigaciones están en curso para determinar los hechos y cualquier posible responsabilidad".

Y añadió: "Estamos en proceso de presentar una denuncia ante las autoridades policiales competentes. Dado que las investigaciones continúan, no podemos compartir más detalles en esta etapa".

Los mercados de predicciones, como "Polymarket" y "Kalshi", han generado polémica por la falta de supervisión regulatoria a la que están sometidos, lo que aumenta los riesgos de información privilegiada.

Asimismo, varios estados de Estados Unidos han emprendido acciones legales contra la participación de estas plataformas en las apuestas deportivas, en casos que se espera que lleguen al Tribunal Supremo del país.