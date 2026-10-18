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imago-sport-1084679826.jpgANP
Bart DHanis
Traducido por

La policía desaloja por completo el BUKO Stadion justo después del Telstar-Feyenoord: este es el motivo

El BUKO Stadion de Velsen-Zuid fue evacuado de inmediato el sábado por la noche, tras el pitido final, por orden de la policía, según informa, entre otros medios, ESPN.

El BUKO Stadion había sido escenario esa noche de un auténtico duelo futbolístico entre Telstar y Feyenoord. El equipo de Róterdam acabó imponiéndose por 3-4.

Tras el pitido final, la policía comenzó de inmediato a evacuar a todas las personas que estaban en el estadio. Después de la rueda de prensa, el recinto quedó completamente vacío.

A continuación, la policía local acordonó todo el estadio y un equipo especializado acudió al lugar. Sus integrantes examinaron una bomba de humo que se encontraba debajo de la grada.

Poco después de la medianoche, la bomba de humo fue asegurada y se levantaron las restricciones de acceso al BUKO Stadion, según un comunicado de la policía.

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